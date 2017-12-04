Türkiye'nin 'nöroloji haritası' çıkarılacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRK Nöroloji Derneği (TND) Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye\'nin \'nöroloji haritası\'nı çıkaracaklarını söyledi.

Antalya\'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 53\'üncüsü düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi\'nde yapılan olağan genel kurulda TND başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türkiye\'nin \'nöroloji haritası\' için çalışmalara başlandığını söyledi. Prof. Dr. Öztürk, \"Türkiye\'nin \'nöroloji atlası\'nı oluşturacağız. Yani Türkiye\'de nörolojik hastalıkların dağılımını, çok büyük katılımlı çalışma ile güvenilir verilerle ortaya koyacağız\" dedi.

\'PİLOT ÇALIŞMAMIZI YAPTIK\'

\'Nöroloji haritası\' için çalışmalara başladıklarını ve geçen yıl pilot çalışmayı yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Öztürk, \"Pilot çalışmalarda amaç, kullandığınız verilerin ne kadar yeterli olduğunu görmek, küçük ölçekte elde ettiğiniz verilerin dünya verileriyle uyumunu veya daha önceki verilerle uyumunu kontrol edebilmektir. Verilerimizi biraz daha düzenleyip, geliştirip, neredeyse 25 bin ile 50 bin kişiyi kapsayacak örnekleme olarak bütün Türkiye\'nin nörolojik hastalıklar profilini net olarak ortaya koyacağız. Bu, dünyada ülke bazında yapılan ilk çalışma. Dünya ülkeleri için de çok iyi bir rehber, veri olacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK\'

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde çalışmayı tamamlayıp, ulusal ve uluslararası camiaya sağlam bir veri olarak sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

\"Bunun için elbette önemli bir fona da ihtiyacımız olacak. Avrupa Birliği fonları, TÜBİTAK fonları gibi hangisini kullanabilirsek bunlar için uğraşacağız. Sonuçta çıkacak veri, \'Elimizde ne var?\' bunu görmemizi sağlayacak. \'Bizim ne kadar nörolojik hastalık yükümüz var? Bizdeki hastalıkların özellikleri ne şekilde ortaya çıkıyor? Hangi yaş gruplarında, hangi bölgelerde, kentsel, kırsal farklılık var mı, kadın, erkek farklılığı var mı, eğitim farklılığı var mı?\' Bütün bunları ortaya koyacak ve stratejilerimizi daha sağlam şekillendirebileceğiz. Yani hangi gruba, hangi oranda, ne şekilde gitmemiz gerektiğini, hangi bölgemizin daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu, hangi bölgede tedavi ihtiyacının fazla olduğunu, gelecek için ne şekilde bir plan yapmamız gerektiğini göreceğiz. Çalışma, 10 yıl sonraki sağlık hizmetlerinin sunumunda nasıl bir yapılanmaya gitmemiz gerektiğini de gösterecek.\"



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