Türkiye nefesini tuttu, dev derbiyi bekliyor

Dördüncü yıldız rekabetine giren şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de bugün karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren derbiyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Kariyerindeki 19. derbiye çıkacak, 9. kez Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde düdük çalacak Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Dev maçta dördüncü hakem olarak Özgüç Türkalp görev alacak, beşinci hakem Süleyman Abay, altıncı hakem Hakan Ceylan olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray, hazırlıklarını bu akşam yaptıkları antrenmanlarla tamamladılar.

Galatasaray taraftarı yok, Kadıköy kapalı gişe

Kulüpler arasındaki anlaşma gereği konuk Galatasaray taraftarlarının statta izleyemeyeceği derbi öncesi satışa sunulan biletlerin tamamına yakınının tükendiği açıklandı.

Kadıköy'de bu sezon ilk kez bir maç kapalı gişe oynanacak.

Süper Lig'de 23. haftaya Galatasaray 51 puanla lider, Fenerbahçe ise 47 puanla üçüncü sırada girdi.

Bu sezon 3. kez karşılaşacaklar

Şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 106 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar, sezon başında TFF Süper Kupa maçında Manisa'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona erdi. Penaltı atışları sonucu rakibine 3-2 üstünlük kuran Fenerbahçe kupayı müzesine götürdü.

Spor Toto Süper Lig'de ise sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da yapılan derbiyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Ligde 116. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 57. sezonunu geçiren lig tarihinde 115 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 47-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 35 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 149 gole, sarı-kırmızılılar 115 golle karşılık verdi.

Son 3 sezonda evsahipleri kazandı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Lig'de son 3 sezonda yapılan maçları ev sahibi takımlar kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013 sezonunda 2-1, geçen sezon 2-0 galip geldi. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, geçen sezon 1-0, bu sezon ise 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti.

Kadıköy'de galibiyet gören futbolcu yok

Sarı-kırmızılı takımda üçer sarı kartları bulunan Semih Kaya, Hakan Kadir Balta, Hamit Altıntop, Yekta Kurtuluş ve Burak Yılmaz derbide de sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasındaki İstanbul Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın derbi maçta sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya (Koray Günter), Chedjou, Olcan Adın, Emre Çolak (Bruma), Selçuk İnan, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Sneijder, Burak Yılmaz.

Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunda daha önce Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti gören futbolcu bulunmuyor.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılarından kaleci antrenörü Claudio Andre Taffarel, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiği son maçın oynandığı sezonda kadroda bulunmasına rağmen Kadıköy'deki derbinin maç kadrosunda yer almamıştı.

Galatasaray'ın Kadıköy'deki son galibiyetinde sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Belözoğlu ise pazar günkü derbide Fenerbahçe'nin başarısı için sahaya çıkacak.