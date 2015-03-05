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Spor

Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçı yönetecek Çakır, kariyerinde 19. derbisine çıkacak. FIFA kokartlı hakem, daha önce 8 kez Fenerbahçe-Galatasaray maçında görev yaptı

05 Mart 2015 20:56

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray  arasında 8 Mart Pazar günü oynanacak kritik maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem  Cüneyt Çakır, kariyerindeki 19. derbisine çıkacak.

AA'nın haberine göre; Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan 1976 doğumlu  Çakır, bugüne kadar 18 derbide düdük çaldı. Cüneyt Çakır 15 Süper Lig, 2 Türkiye  Kupası, bir de TFF Süper Kupa'da derbi yönetti.

FIFA'nın da güvendiği hakemler arasında yer alan Çakır, kariyerinde  daha önce 8 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev aldı. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 4, Galatasaray ise  3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 13 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular 9 kez  sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

 

Çakır'dan 11 kırmızı, 48 sarı

Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında 11 kez  kırmızı kartına başvururken, iki takımın futbolcularına da 24'er kez sarı kart  gösterdi.

Tecrübeli hakem Çakır, geride kalan 8 maçta Fenerbahçe'den 6,  Galatasaray'dan ise 5 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

 

Bu sezon 3. derbisi

 

Çakır, 2014-2015 sezonundaki 3. derbi maçına çıkacak. FIFA kokartlı hakem, bu sezon ilk olarak 6. hafta Türk Telekom  Arena'da yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yaptı. Çakır, 2-1  sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada, Fenerbahçe'den Bruno  Alves'i 53. dakikada kırmızı kartla cezalandırdı.

Çakır'ın yönettiği ikinci derbi ise 16. haftada Beşiktaş ile  Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Çakır, Galatasaray'ın  2-0 kazandığı bu maçta da Beşiktaş'tan Veli Kavlak'a 62. dakikada kırmızı kartını  çıkardı.

 

Maçlar

 

FIFA'nın da gözde hakemleri arasında yer alan Cüneyt Çakır'ın bugüne  kadar yönettiği derbi maçlar şöyle: 

2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Feberbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

 

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