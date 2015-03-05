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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Fenerbahçe ile Galatasaray 8 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da karşı karşıya gelecek

05 Mart 2015 15:29

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. 23. Haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

6 Mart Cuma

20:00 Kasımpaşa - Akhisar Belediye / TOLGA ÖZKALFA

7 Mart Cumartesi

13:30 Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor - Gençlerbirliği / MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU

16:00 Balıkesirspor - Çaykur Rizespor / HÜSEYİN GÖÇEK

19:00 Eskişehirspor - Bursaspor / FIRAT AYDINUS

8 Mart Pazar

13:00 İstanbul Başakşehir - Torku Konyaspor / HALİS ÖZKAHYA

14:00 Medicana Sivasspor - Beşiktaş  / BÜLENT YILDIRIM

16:00 Kardemir Karabükspor - Gaziantepspor / METE KALKAVAN

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray / CÜNEYT ÇAKIR

9 Mart Pazartesi

20:00 Mersin İdmanyurdu - Trabzonspor / ALİ PALABIYIK

 

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