Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. 23. Haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
6 Mart Cuma
20:00 Kasımpaşa - Akhisar Belediye / TOLGA ÖZKALFA
7 Mart Cumartesi
13:30 Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor - Gençlerbirliği / MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
16:00 Balıkesirspor - Çaykur Rizespor / HÜSEYİN GÖÇEK
19:00 Eskişehirspor - Bursaspor / FIRAT AYDINUS
8 Mart Pazar
13:00 İstanbul Başakşehir - Torku Konyaspor / HALİS ÖZKAHYA
14:00 Medicana Sivasspor - Beşiktaş / BÜLENT YILDIRIM
16:00 Kardemir Karabükspor - Gaziantepspor / METE KALKAVAN
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray / CÜNEYT ÇAKIR
9 Mart Pazartesi
20:00 Mersin İdmanyurdu - Trabzonspor / ALİ PALABIYIK