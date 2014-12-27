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Spor

Cüneyt Çakır'ın 33 gün sonra düdük çaldığı maçta kazanan Başakşehir oldu

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, rahatsızlığı nedeniyle 33 gün sahalardan uzak kalmıştı

27 Aralık 2014 20:30

Spor Toto Süper Lig'in üst üste akdığı galibiyetlerle çıkış yakalayan ekibi İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'u 3-1 yenmeyi bildi. Turuncu lacivertlilerin gollerini Epureanu (Dk.17), Doka (Dk.73) ve Perbet (Dk.83) attı. Erciyes'in tek sayısı Edinho'dan (Dk.46) geldi. Başakşehir bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, Erciyes 14 puanda kaldı. Karşılaşmayı, rahatsızlığı nedeniyle 33 gün sahalardan uzak kalan Cüneyt Çakır yönetti.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Epureanu, Alparslan, Uğur, Mahmut, Yalçın, Visca, Sezer, Doka, Rotman, Semih
SAİ KAYSERİ ERCİYESSPOR: Gökhan, Anıl, Caner, Emre, Mahmut, Mandjeck, Cem Can, Cenk Ahmet, Sylla, Necati, Zoua

 

Cüneyt Çakır 33 gün sonra sahalarda 

 

İstanbul Başakşehir ile Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor arasında oynanan karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 33 gün sonra yeşil sahalara çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında, 23 Kasım'da Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor maçında geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan başarılı hakem, akciğerindeki hava birikmesi nedeniyle cerrahi operasyon geçirmişti. Sonraki 4 lig maçında görev alamayan FIFA kokartlı hakem, rahatsızlığının geçmesiyle 33 gün aradan sonra İstanbul Başakşehir ile Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçında düdük çaldı.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

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