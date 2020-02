“Türkiye'nin kurtuluşu Ar-Ge ile olacak”

İSTANBUL, (DHA)- AVRUPA Birliği’nin araştırma ve inovasyonu teşvik eden yüksek bütçeye sahip araştırma programı ‘Ufuk2020’ Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen “Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (WIDESPREAD) Bilgi Günü” ile tanıtıldı. Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, Türkiye’nin kurtuluşunun Ar-Ge ile olduğunu vurgulayarak, “Avrupa\'daki araştırmacı ve uzmanlar ile işbirliği yaparak özellikle de Avrupa’daki fonlardan yararlanabiliriz, biz Türkiye olarak da bu fona katkı veriyoruz ve dolayısıyla bu fonlardan yararlanmamamız için hiçbir neden yok” dedi.

TÜBİTAK ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen çalıştayda diğer üniversitelerden akademisyenler, merkez yöneticileri ve öğrenciler bir araya geldi. “Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi” alanının genel yapısı, Eşleştirme (Twinning) programı, Mükemmel Araştırmacı/Yönetici Davet Etme (ERA Chairs) programı ve TÜBİTAK Ufuk2020 destek ve ödül programları hakkında bilgi verildi.

“HER ALANDAKİ PROJELER DESTEKLENİYOR”

Avrupa\'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan Horizon 2020 projesini anlatan Kadir Has Üniversitesi Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, her alandan projelerin desteklendiğini vurguladı.

Araştırma ve inovasyon performansı düşük kabul edilen ülkeler arasında Türkiye’nin olduğunu dile getiren Dağ, “TÜBİTAK bunun için çok büyük bir gayret gösteriyor. Biz de TÜBİTAK’ın desteğiyle burada bir çalıştay düzenliyoruz ve İstanbul’daki birçok üniversiteye bilgilendirme yaptık. Proje desteklenirken bir alan kısıtlılığı yok hemen hemen her alanda olan projeler destekleniyor. Tiyatro, sinema, psikoloji de olabilir. Eğer bir araştırma merkezi var ise bu merkezin yetkinliğini artırmak için paydaş iki Avrupa ülkesinden araştırma merkezi veya üniversite buluyorsunuz ve 15 Kasım’a kadar başvuru yapıyorsunuz. Diğer Avrupa projelerine göre değerlendirme süreci biraz daha kolay. Kabul edildiği takdirde araştırmacılara iyi paraların ödendiği iyi bir araştırma projesidir” diye konuştu.

5 YIL SÜREYLE 2,5 MİLYON EURO DESTEK VERİLİYOR

Çalıştayda iki ana konu üzerinde durulduğunu söyleyen Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, bunların Eşleştirme(Twinning) ve Mükemmel Araştırmacı/Yönetici Davet Etme (ERA Chairs) programı olduğunu söyledi. ERA Chairs programında 5 yıl süreyle 2,5 milyon euro hibe verildiğini ifade eden Dağ, “Bu proje bir konuda kendi rüştünü ispat etmiş iyi bir araştırmacının başvurusuyla Avrupa standartlarında araştırma yapar, proje geliştirir hale erişmek için yapılan bir projedir” diye konuştu.

Diğer programında Eşleştirme(Twinning) olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dağ, “Bunun bütçesi 3 yıl süreli 800 bin euro. Eğitim faaliyetleri, kısa süreli eleman değişimi, çalıştaylar ve sıkı eğitim programlarıyla insan yetiştirme odaklı. Derin Ar-Ge içermeyen, üniversitelerin çoğunun başvuru yapabileceği bir projedir” dedi.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETMELİYİZ”

Prof. Dr. Hasan Dağ, Avrupa Birliği’nin araştırma ve inovasyonu teşvik eden yüksek bütçeye sahip araştırma programı gibi programlara katılım sağlanması gerektiğini ve bunun için de çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dağ, “ Önce projelerde paydaş olursunuz, konsorsiyum üyesi olursunuz ve birkaç proje yaptıktan sonra bu sefer siz proje lideri olursunuz ve ülkeye daha çok para gelir. Dünyada bugün katma değeri yüksek ürünler üretmezseniz ekonomik olarak iyi bir duruma gelmezsiniz. Bunun da tek bir yolu var o da araştırma ve geliştirmedir. Sektörle iş birliği de araştırma ve üretim anlamında çok önemli. Türkiye’nin kurtuluşu Ar-Ge ile olacaktır. İnsanlarla işbirliği yaparak özellikle de Avrupa’daki fonlardan yararlanabiliriz çünkü orada kaynak var ve yararlanmamamız için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.

“PROJE YAZMAYA ÖZENDİRİYORUZ”

Türkiye’deki öğretim üyelerinin ve araştırmacıların üzerindeki bürokratik yükün fazla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağ, “Kurumlarda eğer ciddi bir destek yoksa durum zorlaşabiliyor. Bir yandan rekabet çok, bir yandan üniversitelere öğrenci yetiştiriyoruz ve bir yandan da İstanbul gibi büyük bir kentteyseniz yaşamla mücadele ediyorsunuz. Kadir Has Üniversitesi olarak biz bütün araştırma kaynaklarını Ar-Ge Kaynakları Direktörlüğü adı altında topladık. Buraya uzman personeller alarak hocalarımızı proje yazmaya özendiriyoruz. Onlar proje yazarken de her türlü desteği veriyoruz. Hangi dokümanı kullanacak, nasıl dolduracak, ne zaman gönderecek, bütçesi ne olacak gibi bütün destekleri veriyoruz. Projeler kabul edildikten sonra da o projenin mali ve bürokratik olarak yönetilmesinde hocalarımıza destek veriyoruz. Bunun her üniversitede yapılması lazım” dedi.

