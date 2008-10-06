Türkiye'nin kaybı ABD'den fazla

Türkiye'den ABD'ye uyarı

Ağır silahları katırlarla taşımışlar



Terör örgütü PKK’nın Aktütün saldırısı ve Türk kamuoyunun buna gösterdiği tepkiler, yabancı basının da gündeminde.Washington Post gazetesi, kamuoyunun, sivil liderlerin PKK’nın saldırılarını durduramamasına öfkesinin arttığını belirtirken, “Türkiye’nin bu yıl PKK saldırılarında verdiği asker kaybı, komşu Irak’taki şiddet sonucunda ABD askerlerinin uğradıklarından fazla' diye yazdı. Financial Times ise, Türkiye’de sivil ve askeri liderlerin çok yoğun bir baskı altına gireceğini savunurken “Olayın, hükümetin, PKK sorununa kalıcı çözüm bulmasını zorlaştıracağı" görüşünü dile getirdi.Washington Post gazetesi, İstanbul kaynaklı Ellen Knickmeyer imzalı uzun aberinde “Türkiye’de kamuoyunun, sivil liderlerin PKK’nın saldırılarını durduramamasına öfkesinin giderek arttığıönı belirtti. Öldürülen askerler için düzenlenen cenaze törenlerine katılanların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdiğini kaydeden gazete, şunları yazdı:“Öldürücü saldırılar, özellikle Erdoğan’ın başında bulunduğu ve İslamcı kökleri nedeniyle çok laik olan askerlerin güvensizlik duyduğu iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi için sorun yaratıyor. “Hükümet, asilerle mücadele konusunda kendisini askerler kadar kararlı göstermeye çalışıyor."Türkiye’nin PKK’ya karşı verdiği mücadeledeki şiddetin 40 binden fazla kişinin öldüğü 1980 ve 1990 yıllarına göre azaldığını belirten gazete, “Türkiye’nin bu yıl PKK saldırılarında verdiği asker kaybı, komşu Irak’taki şiddet sonucunda ABD kuvvetlerinin uğradıklarından fazla" diye yazdı.Washington Post, Türkiye’nin öfkesinin Irak merkezi hükümeti için bir diplomatik sorun yarattığını da belirtti.İngiliz Financial Times gazetesi de, Ankara kaynaklı haberinde saldırıda öldürülen askerler için yas tutmak için binlerce kişinin sokaklara döküldüğüne dikkat çekerken, “Türkiye’nin askeri ve sivil liderleri, Kürt ayrılıkçılarının aylardan sonra gerçekleştirdiği en kanlı saldırıya cevap vermeleri konusunda yoğun bir baskının altına girecek" görüşünü dile getirdi.Türkiye’nin de Irak yetkililerine baskı yapmasının beklendiğini kaydeden gazete şunları yazdı:“Ancak, hükümet, Irak’taki kırılgan güvenlik durumunun istikrarsızlaştırılmasından korkan ABD ve AB müttefikleriyle ilişkileri gerginleştirebilecek yeni sınır ötesi operasyon çağrıları ile karşı karşıya kalacak. Duygular o kadar yoğun iken olay, hükümetin, PKK ile yaşanan soruna kalıcı çözüm bulmasını zorlaştıracak."Financial Times, PKK saldırısının Anayasa Mahkemesi’nin DTP hakkındaki kapatma talebini incelediği bir döneme denk düştüğüne dikkat çekti.