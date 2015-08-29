Türkiye'nin ilk türbanlı bakanı görevi teslim aldı

Türkiye'yi seçime götürecek 63. Hükümet'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, görevini eski Bakan Ayşenur İslam'dan devraldı. Türkiye'nin ilk türbanlı bakanı Gürcan, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız böyle takdir ettiler. Benim için şereftir. Bu kurum benim ailem sayılır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan 63. Hülümet'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan, aynı zamanda da Türkiye'nin ilk türbanlı bakanı olarak tarihe geçen Ayşen Gürcan, Bakanlık'ta düzenlenen törenle görevi teslim aldı. Töreninde konuşan eski Bakan Ayşenur İslam, "Güzel çalışmalar nasip olsun. Bir yabancı olsaydı 'burayı çok seveceksiniz ve çok iyi işler yapacaksınız' diyecektim ama bunu size söylemeye gerek yok zaten biliyorsunuz, çok güzel işler yapacaksınız inşallah. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Ayşen Gürcan da bunu bir nöbet devri gibi düşündüğünü belirterek, Bakanlığa nice bakanların geleceğini, önemli olanın hizmetin devam etmesi olduğunu söyledi. Bir teknokrat olarak atandığına dikkati çeken Gürcan, "Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız böyle takdir ettiler. Benim için şereftir. Bu kurum benim ailem sayılır" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Gürcan, İslam'a çiçek takdim etti ve İslam'ıBakanlık çıkışına kadar eşlik ederek, uğurladı.

Ayşen Gürcan kimdir?

Türkiye'nin lk başörtülü bakanı Ayşen Gürcan, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde görev yapıyor. Gürcan, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Genel Müdürü olarak da görev yapmıştı.

Gürcan, 2013 yılında katıldığı Tesettür Mühendisliği panelinde, “Tesettürün bir misyonu var. İnsana bir karar verirken, o kararın neye ve kime hizmet ettiğini sorgulatan bir dine mensubuz” ifadelerini kullanmıştı.

1963 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamladı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesini bitirdi. 1987-1989 yılları arasında Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Eğitim Teknolojisi Anabilim dalında yaptı. 1990-2005 yıllarında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006-2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü yaptı. 2011-2013 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevinde bulundu. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eğitim bilimleri, öğrenme-öğretme, eğitim-iletişimi, tekno-psikoloji ve aile eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.