Türkiye'nin ilk tüp bebeği anne oldu

Türkiye'nin ilk tüp bebeği olan Dilek Katrancı Akar (27), sezeryan yöntemi ile doğum yaparak anne oldu. Evlendikten 2 yıl sonra anne olan Akar, ''Türkiye'nin ilk tüp bebeği olarak kızımı dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok mutluyuz. Her şey yolunda gidiyor” dedi.

İHA’nın haberine göre; Denizli'de yaşayan ve 18 yıl çocuk sahibi olamayan Birsel ve Türkay Katrancı çiftinin tüp bebek sahibi olmaya karar vermesiyle birlikte hayata gelen Dilek Katrancı Akar, Türkiye'nin ilk tüp bebeği olmuştu. 22 Aralık 1988 yılında doğan Dilek Katrancı Akar, 2 yıl önce hayatını Halil Akar'la birleştirmişti.

Dilek Katrancı Akar ve Halil Akar çiftinin, 2 yıl sona bir bebekleri dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk tüp bebeği olan Dilek Katrancı Akar, özel bir hastanede sezaryenle bebeğini dünyaya getirdi. 2 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen ve ilk tüp bebek Dilek Katrancı Akar tarafından ismi Defne koyulan bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastane odasında eşi Halil Akar ve aile yakınları ile sevincini paylaşan anne Akar, bebeği Defne'nin yüzünü ise 'nazar değer' diyerek bir süre göstermeyeceklerini söyledi.

Anne olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Türkiye'nin ilk tüp bebeği Dilek Katrancı Akar, ''Yıllar sonra isteğim gerçek oldu. Çok şükür normal yollarla doğum yaptım. Sezaryenle doğum yaptım. Bebeğimin sağlığı yerinde. Allah tüm isteyenlere bebek sahibi olmayı nasip etsin''dedi. Anne Akar,''Türkiye'nin ilk tüp bebeği olarak kızımı dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok mutluyuz. Her şey yolunda gidiyor. Bu çok heyecanlı ve farklı bir duygu. Ben tüp bebek olduğum için herkes benim çocuğumun nasıl olacağını merak ediyordu. Tüp bebek mi ya da normal mı olur diye soruluyordu. Çok şükür normal yolla hamile kalıp çocuğumu dünyaya getirdim'' dedi.

Dilek Katrancı Akar'ın eşi Halil Akar ise "Eşim özel bir insan. O Türkiye'nin ilk tüp bebeği. Normal yollarla çocuk sahibi olduk. Allah herkese bu duyguyu nasip etsin. İsmini Defne koyduk. Eşim ilk çocuğun ismini kendi koymak istedi. Oğlumuz olursa sen koyarsın dedi. Ben de tamam dedim. Adı Defne oldu'' dedi.