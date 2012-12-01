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Yaşam

Türkiye'nin ilk tescilli yolu

Kastamonu Valisi Bektaş: Bu kararla, Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda üstlendiği fedakarlık ve büyük rol tescillendi

01 Aralık 2012 17:50

Milli mücadelede, güvenli olduğu için  kağnılarla İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken kullanılan 'İstiklal Yolu' sit alanı olarak tescil edildi. Böylece bu yol güzergahı, Türkiye'de ilk defa sit alanı olarak tescil edilme özelliğine sahip oldu.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce milli mücadelede, kağnılarla İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşımada kullanılan ''İstiklal Yolu'' sit alanı olarak tescil edildi.

Bu yol güzergahı, Türkiye'de ilk defa sit alanı olarak tescil edilme ayrıcalığı kazandı.

İnebolu Türk Ocağı'ndan başlayıp Küre ve Devrekani üzerinden Kastamonu'ya kadar uzanan 95 kilometrelik güzergaha, Kastamonu Valiliği'nce yön levhaları ve kilometre taşları yerleştirildi.

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, ''Bu kararla, Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda üstlendiği fedakarlık ve büyük rol tescillendi'' dedi.

Bektaş, bu kararın ardından İstiklal Yolu'nun tanıtımına yönelik çalışmaların artacağını söyledi.

Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephane, kağnılarla 340 kilometrelik yoldan cepheye ulaştırılmıştı.

İnebolu açıklarına gemilerle gelen cephane ve silahlar kayıklarla İnebolu'ya taşındı.

Kastamonulu kadınlar tarafından da zor kış şartlarında cepheye ulaştırıldı.

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