Türkiye'nin ilk robotik yöntemle total diz ve kalça protezi ameliyatlarını Bursa'da başlatan ekibi izlemeye İsveç'ten hekimler geldi

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Türkiye’de ilk defa "robotik yöntemle total kalça protez ameliyatını" Bursa’da uygulamış olan Dr. Kayhan Turan ve ekibi, yine Türkiye’de bir ilki ifade eden "robotik total diz protezi ameliyatını" hastalara SGK kapsamında uygulamaya başladı.

Total diz protezi ameliyatında robotik yöntem ile başarının arttığı vurgulanıyor. Ameliyatı gerçekleştiren Turan, robotik total diz protezi ameliyatının incelikleri ve yöntemin avantajları konusunda şunları ifade etti:

"Protez ameliyatlarının başarılı olması için protezin ekleme doğru yerleştirilmesi çok önemlidir. Robotik eklem protez sisteminin sunduğu sanal 3 boyutlu modelleme sayesinde, daha ameliyat odasına girmeden, her hastaya özgü uygulanacak cerrahi tekniği planlayabilmekteyiz. Bu dijital sistem, ameliyat sırasında hekime robotik kol yardımı ile plana uygun cerrahiyi yapmasını sağlamaktadır. Böylece her hastanın kendi anatomisine göre protez ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Robotik total diz protez uygulaması ile hata payı azalırken, ameliyat başarısı belirgin ölçüde artmaktadır."

İsveç'ten Bursa'ya gözlemci heyet geldi

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Turan'ın liderliğinde yapılan robotik diz ve kalça protez operasyonunu izlemek için İsveç'ten Bursa’ya hekim grubu geldi.

İsveç Helsingborg Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden, Dr. Niclas Ramberg, Dr. Anders Wykman, Dr. Kristian Anderberg, Dr. Sadık Tözmal'dan oluşan İsveçli uzman hekimler robotik cerrahi yöntemi gözlemlediler.

Robotik cerrahinin henüz İsveç'te kullanılmadığını belirten Helsingborg Hospital hekimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Anders Wykman, "Almanya ve İngiltere'de robot cerrahisi var, ancak henüz bizde yok. Robotik total diz ve kalça eklem protez cerrahi uygulamasını burada operasyona girerek görme ve öğrenme şansımız oldu. Bize bu olanağı sağlayan Dr. Kayhan Turan ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

Kayhan Turan ve ekibinin gerçekleştirdiği robotik eklem protezi ameliyatlarına katılan İsveçli uzman doktorlar, yöntemi ve sonuçlarını 'mükemmel' olarak nitelendirdi.