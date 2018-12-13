Türkiye'nin ilk online pazar eki T24 Pazar yarın başlıyor

T24, pazar günleri için özel bir yayınla okurlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Tayfun Atay’ın koordinasyonunda hazırlanan T24 Pazar’da güncel gelişmelerin derinlemesine ele alındığı dosyaların yanı sıra sahne dünyasından edebiyata, çevreden modaya, spordan sağlığa,dinden siyasete, medyadan yeni trendlere kadar hayatın her alanı uzman isimler tarafından ele alınacak.

VİDEO - T24 Pazar: Başka bir pazar mümkün!

T24 Pazar’ın yayını 16 Aralık Pazar günü başlayacak.

Tayfun Atay'ın yanı sıra aralarında Mirgün Cabas, Ahmet Tulgar, Soli Özel, Barbaros Şansal, Erel Eryürek, Göksel Aymaz, Çağnur Öztürk, Osman Elbek, Bülent Vardar, Süreyya Su, Hilal Bebek, Emre Tansu Keten, Seda Yılmaz, Memetcan Demiray, Seden Mestan, Deniz Bağrıaçık, Özlem Yalım, Burçin Akgün Ünaldı ve İrfan Yalın'ın da yer aldığı çok sayıda isim T24 Pazar'da yazacak.

Tayfun Atay kimdir?

Prof. Dr. Tayfun Atay, 1962 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Antropoloji öğrenimi gördü. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı.

Ankara Üniversitesi'nin ardından Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (SOAS) yüksek lisans ve doktora yaptı. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim (Etnoloji) Bölümü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı, dersler verdi.

2003- 2004 yılları arasında Can Dündar’la Milliyet gazetesi bünyesinde haftalık Popüler Kültür ekini çıkardı. 2006’dan itibaren BirGün, T24, Radikal ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Batı’da Bir Nakşi Cemaati / Şeyh Nâzım Kıbrısî Örneği (İletişim/Berfin), Din Hayattan Çıkar / Antropolojik Denemeler (İletişim), Yaşasın Meşhuriyet Çağı / Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri (Epsilon), Göl ve İnsan / Beyşehir Gölü Çevresinde Doğa-Kültür İlişkisi Üzerine Antropolojik Bir İnceleme (Kalan), Türkler Kürtler Kıbrıslılar / İngiltere’de Türkçe Yaşamak (Dipnot), Çin İşi Japon İşi / Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler (İletişim), Parti Cemaat, Tarikat-AKP Türkiye’sinin Dinbaz-Politik Seyir Defteri (Can), Görünüyorum O Halde Varım-‘Meşhuriyet Çağı’nda Kültür ve İnsan (Can) ve A Muslim Mystic Community in Britain / Meaning in the West and for the West (Britanya’da Müslüman Bir Mistik Cemaat / Batı’da ve Batı İçin Anlam, EHV) kitaplarını yazdı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Cumhuriyet gazetesinde yaşanan yönetim değişikliği sonrası gazeteden ayrılanlar arasında yer alan Atay, yazılarını, Eylül 2009'daki kuruluşunun ardından ilk yazarları arasında yer aldığı T24'te sürdürüyor.