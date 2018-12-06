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T24 Pazar geliyor!

06 Aralık 2018 22:30

T24, pazar günleri için özel bir yayınla okurlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prof. Tayfun Atay'ın koordinasyonunda hazırlanan T24 Pazar'da güncel gelişmelerin derinlemesine ele alındığı dosyaların yanı sıra sahne dünyasından edebiyata, çevreden modaya, medyadan yeni trendlere kadar hayatın her alanı uzman isimler tarafından ele alınacak. T24 Pazar'ın yayını 16 Aralık Pazar günü başlayacak. Aralarında Mirgün Cabas, Ahmet Tulgar, Barbaros Şansal, Erel Eryürek, Göksel Aymaz, Çağnur Öztürk, Osman Elbek, Bülent Vardar, Süreyya Su, Hilal Bebek, Emre Tansu Keten, Seda Yılmaz, Memetcan Demiray, Seden Mestan, Deniz Bağrıaçık, Özlem Yalım, Burçin Akgün Ünaldı ve İrfan Yalın'ın da yer aldığı çok sayıda isim T24 Pazar'da yazacak.

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