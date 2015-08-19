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Kültür-Sanat

Türkiye’nin ilk masal şenliği: Bir Varmış Bir Yokmuş

Masallar, Eylül ayında çocukları bekliyor!

19 Ağustos 2015 19:53

Türkiye'nin ilk masal şenliği, 12-13 Eylül günlerinde Akatlar Sanatçılar Parkı'nda gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu şenlik kapsamında çocuklar pek çok masalı dinleme fırsatı yakalayacak. “Masal iyileştirir, masal büyütür, masal düşündürür, masal çözer!” fikriyle yola çıkan Beşiktaş Belediyesi masal anlatıcılığını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Radikal gazetesinin Kitap ekinde yer alan habere göre KidsNook Masal Akademi işbirliğiyle yapılacak Türkiye'nin ilk masal şenliği, 12-13 Eylül günlerinde Akatlar Sanatçılar Parkı'nda gerçekleştirilecek. Bir Varmış Bir Yokmuş adlı şenlik, iki gün boyunca hem çocukları hem yetişkinleri masalların büyülü dünyasına götürecek. Masal şenliği, 13 Eylül Pazar akşamı Demet Tuncer'in performansıyla son bulacak.

2 gün sürecek Şenlik Programı şöyle:

 

12 Eylül 2015, Açık Sahne

 

11:00 BLOGGER ve BASIN Lansmanı

12:00 Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Açılış ve Müzisyen Anne ile Ritim Şov

13:00 Ayşegül  Dede ile Masal   “3 Elma”   (3-99 yaş)

14:00 Çiğdem Şimsek ile “Anadolu Masalları” (3-99 yaş)

16:00 Sara Şahinkanat ile “Bir Kadın Masalı”  (9-99 yaş)

17:00 Judith Liberman &Tahir Ayne  ile  “Çocuklar için Masallar” (6-99 yaş)

18:30 Semih Ali Aksoy ile “Hikaye Saati “ (9-99 yaş )

19:30 Judith Liberman &Tahir Ayne  ile  “Masal Terapi”  (9-99 yaş)

21:00 Judith Liberman ile Halka Açık Sahne

 

12 Eylül 2015, Kapalı Çadır

 

10:30 Hafize Güner  ile Masal / Yoga (6-9 yaş)

12:00 Songül Bozacı ile "Evvel Zaman İçinde, Masal Sanat İçinde"  (8-12 yaş)

15:00 Nilay Yılmaz ile “Masal Halısı” Yaratıcı Yazma (9-14 yaş)

17:00 Ezgi Ökse ile Masalların Teropotik Etkisi (Yetişkinler için)

19:00 Oğuzhan Burak Korkmaz ile  Karagöz Hikayeleri (3-99 yaş)

 

13 Eylül 2015, Açık Sahne

 

13:00 Tiyatro Acele Sanatlar  ile "Hayalim Masal" Tiyatro Oyunu

14:00 Gizem Cankurtaran ile Anadolu Masalları (3-99 yaş)

16:00 Serkan Kırmızı ile “Davulumdan Masallar” (3-99 yaş)

18:00 Elizabeth Caldwell ile “The Magical Beanstalk “ (9-99 yaş)

19:00 Serkan Kırmızı ile “Davulumdan Meseller “ (9-99 yaş)

20:00 Demet Tuncer sahnesinde ünlü konuklar ile “Masal Bir Yolculuk” performansı 

ve Ödül Töreni

 

13 Eylül 2015, Kapalı Çadır

 

10:30 Didem Köktaş ile “ Elmanın Çekirdeği “ (3-99 yaş)

12:00 Özge Özdemir&Onur Bakır ile Masallarla Felsefe (9-12 yaş)

15:00 Özge Yaran ile “Masallarla Dans” (7-12 yaş)

17:00 Dr. Nesli Keskinöz Bilen ile "Masallar ve Bilinç Dışındaki İzdüşümleri" ( Yetişkinler İçin)

19:00 Oğuzhan Burak Korkmaz ile  Karagöz Hikayeleri (3-99 yaş)

Şenlik programı hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

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