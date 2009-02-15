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Yaşam

Türkiye'nin İlk kadın tır şoförü evlendi

Türkiye’nin ilk kadın TIR ve otobüs şoförlerinden 45 yaşındaki Leyla Ağaçkoparan, Sevgililer Günü'nde evlendi

15 Şubat 2009 02:00

Türkiye’nin ilk kadın TIR ve otobüs şoförlerinden 45 yaşındaki Leyla Ağaçkoparan, Sevgililer Günü’nde, dört yıl önce tanıştığı inşaat mühendisi 55 yaşındaki Sinan Karagözoğlu ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi.

Nikâha kendi kullandığı "Gelin Otobüsü"yle gelen Leyla Ağaçkoparan, çok sevdiği iki şey, Türk bayrağı ve Selvi Boylum Al Yazmalım filmine gönderme yaparak, kırmızı duvak taktı. Otobüsün arkasında "Rampada da hızlıyım aşkta da", "Direksiyon da sallarım erkekleri de", "Yükü de taşırım damadı da’, "Sürat felakettir evlilik saadettir" yazıları vardı.

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