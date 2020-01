Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası üretimine başladı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, robotik teknolojiler alanında çalışmalar yapan bir bilgisayar yazılım firması tarafından 2 yıl önce temeli atılan Türkiye\'nin ilk insansı robot fabrikası tamamlanarak üretime başladı. \'Akın Robotics\' adı altında seri ürerime başlayan fabrikada üretilecek insansı robotlar; hastanelerde yardımcı eleman, alışveriş merkezlerinde tezgahtar, fuarlarda stant görevlisi, cafelerde garson ve büro elemanı olarak kullanılabilecek. Ayrıca programlandığı taktirde güvenlik görevlisi olarak da çalışabilecek. Yatalak olan bir hastaya arkadaşlık bile yapabilecek. Üretilen insansı robotlar, hastanın ses iletişimi ile bilgisayar kullanabilmesini de sağlayacak.

Bilgisayar yazılım firması Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, 1995 yılında faaliyete başladıklarını ve 2009 yılında ise robotik alanda Ar-Ge faaliyetlerine girdiklerini anlattı. Yürüttükleri çalışmaları ile ‘Akıncı’ ve ‘Ada’ isimleri altında insansı robotlar ürettiklerini belirten Akın, ‘’Bugüne kadar farklı şekillerde hizmet veren 16 çeşit robot ürettik. Bu robotların çoğunu kamuoyuyla paylaştık. Hatta bu ürettiğimiz robotlar arasında insanlara hizmet verenler de oldu. Cadde Meram Cafe ve Robotik Uygulama Merkezi’nde Türkiye’nin ilk insansı robotlarını çalıştırdık. Bu robotlarımız cafemizde garson olarak görev yaptı. Fuarlarda broşür dağıttı ve çeşitli gösteriler sundu\" dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK İNSANSI ROBOT FABRİKASI

Robotların seri üretimini gerçekleştirmek için 2015 yılında temelini attıkları insansı robot fabrikasını tamamlayarak üretime başladıklarını ifade eden Özgür Akın, şunları söyledi:

\'\'Resmi açılışını 4 Kasım tarihinde yapacağımız ve 2 bin 700 metrekaresi kapalı olmak üzere 11 bin 500 metrekare üzerine kurulu Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasını faaliyete geçirdik. Seri üretim bandının bulunmasıyla dünyada ilk özelliğini taşıyor. Çünkü dünyada farklı şirketlerin laboratuvarlarında insansı robotlar üretiliyor ama hiçbir şirket henüz seri üretime geçmedi. İlk kez dünyada bunu Akın Robotics gerçekleştirdi.\'\'

YÜZDE 100 YERLİ \'ADA GH-5’İN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Kurdukları fabrikada 22 yıllık birikimin sonucu yeni tasarladıkları insansı robot olan \'Ada GH-5’in seri üretimine başladıklarını belirten Özgür Akın, şöyle devam etti:

\"Şu anda \'Ada serisi\' robotlarımızın GH-5 serisinin üretimine başladık. Bu 22 yıllık bilgi birikimimizin sonucu olarak son geliştirdiğimiz bir robot. Ada GH-5 çok hassas bir şekilde hareket edebiliyor. Tüm malzemeleri ‘Akın Robotics’ laboratuvarlarında geliştirildi. Devre tasarımları, yazılımları, mekanik tüm aksamları bizim tarafımızdan geliştirilerek yapıldı. Bu anlamda yüzde yüz yerli bir robot. Yapay zeka donanımı ile birleştirildi ve insansı hareketler yapabiliyor. Koku alma ve görme sağlayabiliyor. İnsan yüzlerini tanıyabiliyor. Sizi tanıdıktan sonra bir sonraki gelişinizde sizi isim olarak yeniden biliyor. İnterneti çok aktif olarak kullanabiliyor. Dokunma hissi de var. Üzerindeki çeşitli sensörler ile dokunduğu nesneyi algılayabiliyor. Her insanın programlayabileceği bir şekilde geliştirdik. Basit bir ara yüz ile bir işe adayıp programlayabileceği şekilde yaptık. Fabrikamızın resmi açılışını yapacağımız 4 kasım tarihinde 10 tane prototipimiz çıkacak.\"

HASTA İLE ARKADAŞLIK YAPABİLECEK

Yeni ürettikleri insansı robotun çok amaçlı kullanılabileceğini de kaydeden Akın, \'\'Yeni üretimini gerçekleştirdiğimiz robotomuz programlandığı taktirde özellikle hastanelerde su ve yemek getirip götürme, hastaların ilaç saatlerini hatırlatarak hizmet verme, hasta ile diyalog kurma, hastanın ses iletişimi ile bilgisayar kullanabilmesini sağlama, görevlerini yapabilecek. Bir nevi hastaya arkadaşlık edecek. Ayrıca programlandığı taktirde güvenlik görevlisi olarak da çalışabilecek\" dedi.

HER HAFTA BİR ROBOT

Bir robotu her şeyi ile birlikte bir hafta süre içerisinde üretebildiklerini de belirten Akın, ‘’Bu süre her geçen gün hızlanacak. Yeni Ar-Ge’lerimizle teknikler geliştiriyoruz. Laboratuvarlarda farklı testler yaparak süreçleri hızlandırıyoruz. Ürettiğimiz robotlarımız alışveriş merkezlerinde bir tezgahtar olarak çalışabilecek. Ayrıca ürün tattırma dediğimiz peynir, sucuk gibi gıdaları alışveriş merkezlerine müşterilere ikram edebilecek. Fuarlarda stant görevlisi olarak kullanılabilecek. Çocuklarla diyalog kurabilecek. Büro elemanı olarak bir takım şeyleri getirip götürme ve karşılama işlerini yapabilecek\" dedi.

İnsansı robot üretiminin yanında endüstriyel projeler de almaya başladıklarını anlatan Akın, 2023 vizyonlarının Akınsoft İleri Teknoloji Üniversitesi ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nü kurmak olduğunu da ekledi.



