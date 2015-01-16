Türkiye'nin ilk görme engelliler seramik sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'de görme engelliler için açıklan ilk seramik sergisi olan ve geçtiğimiz haziran ayında bu yana İzmir'de ziyaretçilerini ağırlayan “Algıda Buluşma” Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında İstanbul'a geliyor. 21 Ocak’a kadar Beşiktaş Belediyesi Ortaköy Kültür Merkezi’nde gezilebilecek olan serginin geliri Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği’ne bağışlanacak.

Sergideki seramiklere dokunmak serbest

Evransel'de yer alan habere göre, seramik sanatçısı Nuray Erden ve Görsev Bilkay’ın İdol Seramik Atölyesi görme engelliler için İzmir’den İstanbul’a geliyor. Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl haziran ayında İzmir'de açılan bu özel seramik sergisi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda bu kez İstanbul’a bir ilke imza atmak için geliyor. Tüm İdol sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi, "Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği" ( TÜRGÖK ) yararına, Gayrettepe Rotary Kulübü ve Rotary 2420 Bölge 4. Grup Kulüpler tarafından düzenlendi.

Serginin en büyük özelliği, sergilenen eserlerin dokunulmasının serbest bırakılmış olmasıdır. Sergiyi gezecek görme engelliler, sergilenen eserleri elleriyle tanırken, her eserle ilgili bilgiyi ses kaydından dinleyebilecek ve kabartma Braille Alfabesi ile yazılan tanıtım levhalarından öğrenecekler. Ayrıca, seramik sanatçılarıyla tanışma ve görüşme olanağı da bulacaklar.

Türkiye Görme Engelliler Kitaplığı Derneği

Türkiye’nin ilk ve tek görme engeliler kitaplığı, görme özürlülerin yazılı kaynaklardan yararlanmalarını sağlamak, onların eğitimine ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için 2004 yılında İzmir’de kuruldu. Bugüne kadar Türkiye’nin her yerine ve İngiltere, Hollanda, Kıbrıs, Amerika ve Almanya’daki görme engellilerimize, kabartma (Braille) harfleriyle yazılan kitaplar, dergiler ve ses kayıtlarını ücretsiz ve iadesiz göndererek hizmet vermektedir. Şimdiye kadar 6.000’e yakın görme özürlüye hizmet vermiştir. Üyelerine sesli ve kabartma (Braille) baskılı ders kitabı, ÖSS, KPSS, SBS, açık öğretim (lise, ilköğretim) soru bankaları ve sınav testleri hazırlamaktadır. Aylık yayın organları olan, ilköğretim öğrencileri için Braille kabartma harfleriyle basılan “Yavru Balarısı” ve “Balarısı” dergileri, lise öğrencileri ve yetişkinler için de sesli MP3 formatında “Arkadaş” dergisi ücretsiz olarak kargo ile adreslerine gönderilmektedir