Türkiye'nin ilk 'Ekolojik Ahşap Oyuncak Müzesi', Samsun'da açılacak

Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE\'nin ilk \'Ekolojik Ahşap Oyuncak Çocuk Müzesi\', Samsun\'da Tekkeköy Mağaraları\'nın bulunduğu Arkeoloji Vadisi\'ne yapılıyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, \"Burada ahşaptan üretilen ve insanlık tarihinin bu zamana kadar kullandığı teknolojik gelişmeleri de yansıtan, yaşam standartlarını da yansıtan eşyaların oyuncağa dönüştürülmüş hallerini tanıtan, çocukların gelişiminde katkıda bulunan oyuncak müzesi yapmayı planlıyoruz. Müzemizi 23 Nisan 2018\'e kadar tamamlayıp hizmete açacağız. Bu müze Türkiye\'nin ilk \'Ekolojik Ahşap Oyuncak Çocuk Müzesi\' olacak\" dedi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından, geçmişi Eski Taş Çağı\'na dek uzanan \'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi\' içerisine Türkiye\'nin ilk \'Ekolojik Ahşap Oyuncak Çocuk Müzesi\' yapılıyor. Arkeolojik sit alanı olan vadideki müze çalışmaları hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkan Hasan Togar, şöyle dedi:

\"Binada Türkiye\'nin alanında ilki olan \'Ahşap Ekolojik Oyuncak Müzesi\', çalışmalarına 6 ay önce başladık. Fikir babası lakabı \'Oyuncakçı Dede\' olan ahşap oyuncak ustası Salih Tok\'tur. 2-3 yıldır kendisiyle görüşüyoruz. Ağabeyimiz bizim peşimizi bırakmadı. Gelecek nesillere aktarabilecek olduğumuz görevi bize gerçekleştirme imkânını getirdi. Burada çocuklarımızın geçmişinde ve belliğinde yer etmiş, bütün oyuncakların da içerisinde yapılabildiği bir oyuncak müzesi, atölyesi, oyun alanı olacak. Aynı zamanda da bizim kültürümüzü yansıtan, çizgi roman kahramanlarımızın oyuncakları ve günümüz teknolojisinin de yer aldığı, insanlık tarihinin gelişmesiyle ilgli, kağnısından tutun da uçağına kadar oyuncakların yer aldığı bir oyuncak müzesini Samsun\'a ve ilçemize kazandıracağız.\"

23 NİSAN\'DA AÇILIYOR

Oyuncakların doğal ve kesinlikle kanserojen madde içermediğini belirten Başkan Togar, kısa süre önce kanserojen madde içeren binlerce oyuncakların ele geçirildiğini anlatırken, \"Maalesef insanoğlu paranın hırsıyla kendi geleceğini de evlatlarının da geleceğini köreltebiliyor. Biz de bu konuda buna önayak olabilmek için kayıt altına alınmış tarihi evde böyle bir oyuncak müzesi kurmayı düşündük. Bunun bütün ülkede örnek bir proje olacağına inanıyorum. Allah nasip ederse 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda bu müzemizin açılışını planlıyoruz\" dedi.

Müzeye ahşap oyuncaklar yapan \'Oyuncakçı Dede\' lakaplı, ahşap oyuncak ustası Salih Tok ise yaptığı açıklamada, \"Burada en büyük desteği Başkanımız verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yaşadığım bu ilçede en büyük isteğim buydu. Gözlerim açık gitmeyeceğim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda bu müzemizi açacağız ve çocuklarımıza hediye edeceğiz\" ifadelerini kullandı.



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