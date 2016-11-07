Türkiye’nin ilk caz plağı yeniden raflarda

Türkiye’nin ilk caz plağı, yayınından 38 yıl sonra, plak formunda yeniden piyasaya çıktı. Erol Pekcan, Tuna Ötenel ve Kudret Öztoprak'ın yeni plağının adı, Jazz Semai.

Uzunca bir süredir sadece sahaflarda ender kopyası bulunabilen bu albüm, sonunda yeniden raflardaki yerini alıyor. Türkiye’de cazın tanınıp sevilmesine katkıda bulunmuş olan üç önemli müzisyene saygı duruşu niteliği taşıyan çalışma, o dönemi yaşamış ama az sayıda basılan albümü koleksiyonlarına katamamış cazseverlerin yanı sıra Türkiye’de cazın başladığı yıllara merak duyanları da sevindirecek.

NTV’nin haberine göre kaydedildiği dönemde Türkiye standartlarının çok üzerinde bir albüm olarak nitelenen ve anonim Ali’yi Gördüm Ali’yi dışında Tuna Ötenel bestelerinden oluşan ‘Jazz Semai’, 38 yıl öncesinin teknik imkanları sayılmazsa hala günümüzde yayınlanan birçok albümle kolaylıkla boy ölçüşebilecek bir çalışma olarak nitelendiriliyor.

Albümde piyano ve saksofonda Tuna Ötenel, bas gitar ve perküsyonda Kudret Öztoprak ve davulda Erol Pekcan yer alıyor.

Mart 1978’de kayıt ve mix’ini Ümit Eroğlu’nun Ankara’daki stüdyosunda yaptığı orijinal plak, Nino Varon tarafından Nova Müzik etiketiyle yayınlanmıştı. Yeni basım plak içindeki 4 sayfalık ekte; bu üçlüyle birlikte çalışmış ya da onlardan feyz almış günümüz caz müzisyenleri ile Türkiye’nin önde gelen caz yazarlarının, bu eser ve sahibi üç değerli müzisyenin önemiyle ilgili yazıları yer alıyor.

‘Jazz Semai‘ albümü 8 Kasım’dan itibaren Rainbow45 Records etiketiyle ve EMI – Universal Müzik Türkiye dağıtımıyla müzik marketlerde ve www.rainbow45records.com web sitesinden satışa sunulacak.