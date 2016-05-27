Türkiye’nin hayvan haritası çıkarıldı; yüzde 32 ‘kedi insanı' çıktı

Twentify ve Moofio, Türkiye Evcil Hayvan Haritası’nı çıkardı. Yapılan araştırmaya göre evcil hayvan sahibi insanların yüzde 33’ü evinde kuş beslerken, yüzde 32’si de kedi besliyor.

Marketing Türkiye’nin haberine göre, Türkiye’deki insanlar yüzde 33’lük bir oran ile kuş besleyenlerden sonra en çok kedi besleniyor. Kedi insanı, özgürlüğüne düşkün, sevecen ama mesafeli, yönetilmesi zor, kendi bildiğini okuyan, gururlu ve asil olarak tanımlanıyor. Köpek insanları ise koşulsuz bir sevgiyle bağlı olan ne olursa olsun sevgileri bitmeyen fedakar ve korumacı insanlar olarak tanımlanıyor.

Katılımcıların yüzde 21’i ise evinde balık besliyor. Geri kalanlar arasından yüzde 3’lük bir kısım kemirgen, yüzde 1’lik bir kısım da sürüngen beslediğini söylüyor.

Sokak ve barınaktan

hayvan edinme oranı yükselmeli

Hayvan sahibi olan katılımcıların yüzde 50’si hayvanlarını bir petshoptan aldıklarını söylerken, yüzde 29’u sokaktan, yüzde 10’u barınaktan, yüzde 5’i veterinerden, geri kalanlar ise online sitelerden sahiplendiklerini belirtiyor.

Markalı mama tercih etmiyoruz

Katılımcıların yüzde15’i markasız, açık satılan mamaları tercih ettiğini, yüzde 10 oranında bir kesim ise belirli bir markaya sadık kalmadığını ve sürekli değiştirdiğini söylüyor. En çok tercih edilen markalar olarak yüzde 9’la Whiskas, yüzde 8’le Goody ve yüzde 7’yle Pro Plan görünürken, evcil hayvanını ev yemeğiyle besleyenlerin oranı yüzde 8. Tercih edilen markalarda bu üçlüyü yüzde 5’le Champion, yüzde 4’le Royal Canin ve yüzde 4’le Bonnie takip ediyor.

Mama tercihindeki en önemli etkenlerin başında kalite algısı olduğu görülüyor. “Neden bu mama markasını tercih ediyorsun” sorusu karşısında yüzde 20 oranında katılımcılar “İçeriğine güveniyorum” yanıtını verirken, yüzde 18’i ise “Fiyatın tercih kriterlerinde en önemli etken” olduğunu belirtiyor.



Hayvanlarımız için ne kadar para harcıyoruz?





Araştırma sonuçlarına göre hayvan sahiplerinin yüzde 68,1’i hayvanları için ayda 0-100TL arasında bir harcama yapıyor. 100-300 TL arası harcama yapanların oranı yüzde 26,7 olurken, yüzde 4,3 oranında bir kesim de 300-500 TL arasında bir harcıyor.

Tüm bunların yanında, sosyal medya hesabı kullanım alışkanlıklarına bakıldığında, Moofio'daki hesapların yüzde 50'sini köpek, yüzde 43'u kedi ve yüzde 3.5’ini kuş hesapları oluşturuyor.