T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'nin en yüksek binasında yangın paniği

Türkiye’nin en yüksek binası Sapphire’de yangın paniği yaşandı. binanın tamamı boşaltıldı

13 Eylül 2013 17:05


İstanbul Levent’te bulunan Türkiye’nin en yüksek binası Sapphire’de yangın paniği yaşandı. İtfaiyenin çalışmaları sürerken bina tamamen boşaltıldı.
Cumhuriyet.com.tr'de yer alan haberde, Sapphire’in alt katında bulunan bir restoranın bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina dumanla kaplandı. Binada yangın alarmının da devreye girmesiyle büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadakiler tahliye edildi. Yangına ilgili itfaiyenin incelemeleri sürüyor.

ETİKETLER

yangınSapphireen yüksek bina

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24