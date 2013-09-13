Türkiye'nin en yüksek binasında yangın paniği



İstanbul Levent’te bulunan Türkiye’nin en yüksek binası Sapphire’de yangın paniği yaşandı. İtfaiyenin çalışmaları sürerken bina tamamen boşaltıldı.

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan haberde, Sapphire’in alt katında bulunan bir restoranın bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina dumanla kaplandı. Binada yangın alarmının da devreye girmesiyle büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadakiler tahliye edildi. Yangına ilgili itfaiyenin incelemeleri sürüyor.