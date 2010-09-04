T24 - Aylık iş ve ekonomi dergisi CNBC-e Business, Türkiye’nin en yaşanabilir kentleri araştırmasının üçüncüsünü açıkladı.



Altı ana kategoride ve 37 alt parametreye göre hazırlanan bu yılki çalışmanın sonuçları, derginin Ekim sayısında yer aldı.



Türkiye'nin en yaşanılır kentleri - FOTO GALERİ





1) ANKARA

Geçen yıl Türkiye’nin en yaşanılır kenti, genel sıralama itibariyle yine Ankara oldu. Ankara, 6 ana kategori içerisinde bulunan eğitimde ilk, ekonomide ikinci sırada yer alırken, sağlıkda 9’uncu, sanatda 11’inci, güvenlikde (zemin güvenliği ve suç istatistikleri itibariyle) 25’inci ve kent hayatında ise 71’inci.

Başkent refah göstergesi sayılan pek çok alanda da iddialı. Alt sektörlerden, yetişkin başına düşen otomobil sayısı ve yetişkin nüfus içindeki üniversite mezunu oranında Ankara yine ilk sırayı alırken, kişi başına düşen konut sayısında ve kişi başına düşen banka mevzuatında ise ikinci, ilköğretimdeki öğretmen yeterliliğinde ise ancak 68’inci sırada

2) ESKİŞEHİR

Eskişehir ise 6 ana sektör içerisindeki eğitim, sağlık ve sanat’da 4’üncü, ekonomide 9’uncu, güvenlikde 18’inci ve kent hayatında ise 24’üncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin üniversite ve sanat kenti durumunda da olan Eskişehir, alt sektörlerde yer alan tiyatro seyircisinin ve sinema koltuk kapasitesinin nüfusa oranında da ilk sırada, üniversite mezunu oranında ikinci, okur yazar oranında ise üçüncü oldu.

Ayrıca kişi başına düşen doktor ve hastane yatağı sayısında ve kişi başına düşen mevduat miktarında beşinci olan Eskişehir’in anaokullarında ise öğretmen sıkıntısı mevcut.

3) ISPARTA

2008 yılındaki aynı araştırmada, genel sıralamada 7’inci sırada bulunan Isparta, geçen yıla ait sıralamada 3’üncü sıraya yerleşti.



Gül diyarı Isparta’nın en büyük refah göstergesi sağlık alanındaki kıskandıran performansı. Ana sektör olarak sağlıkda birinci sırada yer alan Isparta, alt sektörlerde yer alan kişi başına düşen doktor ve hastane yatağı sayısında ikinci sıraya yerleşti. Yine Isparta, ana sektörlerden eğitimde 3’üncü, sanat da 9’uncu,



4) TRABZON

1 basamak gerileyen Trabzon'un en önemli avantajları sağlık ve güvenlik alanında. Türkiye'nin en güvenli 4'üncü kenti olan Trabzon, sağlık açısından da en iyi 6'ncı kent. Ancak kent hayatı açısından 45'inci sırada bulunuyor



5) İSTANBUL

Geçen yılın 3'üncü İstanbul, bu yıl kendine 5'inci sırada yer bulabildi. Kentin sanat ve ekonomi açısından Türkiye'nin birincisi. Kent yaşamında 7'nci... Ancak söz konusu sağlık olunca 51'inci sırada yer bulabildi. Güvenlik açısından da 22'nci sırada. İstanbul'un eğitimde de parlak bir karnesi yok, 19'uncu sırada...

6) ARTVİN



3 basamak birden yükselen Artvin, dengeli bir şehir izlenmi veriyor. En başarılı kategori olarak kent yaşamı öne çıkıyor. Artvin, bu açıdan 2'nci sırada. Güvenlik alanında 10'uncu, sanat alanında 13'üncü, sağlık alanında da 15'inci sırada. En başarısız olduğu konu eğitim. Artvin eğitimde Türkiye 20'ncisi.



7) BOLU

Bolu, 13'ünücü sıradan 7'nciliğe çıkmayı başardı. Kent sağşıl alanında Türkiye 2'ncisi... Yine eğitimde başarılı bir grafik çizip 10'uncu olmayı başardı. Ancak kent güvenlik alanında 62'nci. Bu da Tunceli'nin bir basamak üstü oluyor. Ayrıca kent ekonomisi 45'inci sırada kendine yer bulabildi. Kent hayatı açısından da 31'inci...



8) ANTALYA

Antalya 4 sıra birden düştü. Kentin en önemli artısı kent hayatı. Bu konuda birinci olan Antalya, diğer alanlarda başarılı olamıyor. Antalya, eğitimde 18, sağlıkta 55, güvenlikte 46, sanatta 57 ve ekonomide 47'nci sırada.



9) İZMİR

İzmir, 1 sıra geriledi. Şehrin en başarısız olduğu konu güvenlik. 81'inci sırada kendine yer bulabilen İzmir, böylece Türkiye'nin en az güvenli kenti oldu. Kent, ekonomil alanında 3'üncü olmayı başardı. Eğitimde 7, sağlıkta da 11'inci sırada. Sanat alanında 46'ncı sırada olan İzmir kent hayatı bakımından da 38'inci.



10) RİZE

Rize bir yıl içinde 31'inci sıradan 10'uncu sıraya çıkmayı başardı. Ekonomi ve sanat alanında Türkiye 10'uncusu. Güvenlikte ise 11'inci. Ancak kent yaşamı açısından 42'nci olan Rize, eğitimde 30, sağlıkta da 28'inci...



