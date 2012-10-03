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Bilim / Teknoloji

Webrazzi Summit 2012, yarın gerçekleşiyor

Türkiye'nin en etkili internet konferansı Webrazzi Summit 2012'de dijital dünyanın güncel konuları konuşulacak

03 Ekim 2012 19:21

Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirilmesi planlanan organizasyona dünyaca ünlü girişimciler, yatırımcılar ve şirket yöneticiler getirilecek. Söz konusu konferans, Facebook, LinkedIn, Zynga, Gilt, Socialbakers, BaubleBar gibi farklı alanlarda büyük başarılar elde etmiş girişimleri kapsıyor.

Cnnturk.com.tr'nin haberine göre; Sektöre yön veren konferansta, online oyun, dijital pazarlama, sosyal medya ve melek yatırım gibi dijital dünyanın güncel konuları konuşulacak.

Dijital pazarlama'dan sosyal medya ve e-ticaret'e, risk sermayesi'nden melek yatırım, online oyun ve mobil uygulamalara kadar gündemdeki birçok farklı konu, internet sektörünün merkezinde yer alan, dijital dünyanın en saygın isimleriyle tüm gün boyunca konuşulacak.

Keynote ve paralel oturumlarla şekillenen konferansa, MUBİ, Facebook, Spotify, Wamda, Socialbakers, Intel Capital, eRepublik gibi birçok şirket, 68 konuşmacıyla dijital dünyanın dahi fikirlerini ve yöntemlerini katılımcılarla paylaşacak. Google'ın ilk dönem çalışanlarından biri olan Aydın Şenkut da konferansın katılımcılarından olacak.

Gerçek dünyadan sanal aleme taşınan projeler

Dünyanın en popüler sosyal oyun sitelerinden biri olan Zynga'nın İş Geliştirme Direktörü Mateo Graziosi, küresel olarak 175 milyon kullanıcıya ulaşan ve her saniyede iki üye kazanan iş dünyasının bir numaralı sosyal ağı LinkedIn'den Emma Baird ve dünya çapındaki en büyük sosyal medya istatistik kaynaklarından biri olan Socialbakers'ın CEO ve Kurucu Ortağı Jan Rezab, hem sanal hem de gerçek dünyayı şekillendiren projelerin temsilcilerinden bazılarını oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl 446 farklı şirketten 960 kişiyi bir araya getiren, 20 binden fazla canlı yayın izleyicisini toplayan Webrazzi Summit, bu yıl da, yakın zamanda açıklanacak güçlü içeriğiyle katılımcılara uluslararası düzeyde yeni iş bağlantıları kurma ve sektöre yön veren isimlerle diyalog kurma şansı tanıyor.

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