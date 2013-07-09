Türkiye'nin en büyük güneş tarlası

Denizli Serinhisar'da 1 milyon avro yatırımla 10 bin metrekarelik alana kurulan güneş enerjisi santrali hizmete açıldı.

Ntvmsnbc'nin haberine göre, Ayaz köyünde tarıma elverişsiz alanda bin 818 güneş paneli kullanılarak oluşturulan 500 kWp güce sahip santral, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Emniyet Müdürü Zeki Bulut'un katıldığı törenle açıldı.

Vali Demir, törende yaptığı konuşmada, Denizli'nin çalışkan insanıyla enerji alanında da Türkiye'de söz sahibi bir il durumunda olduğunu söyledi. Enerji alanındaki hedeflerin artık daha büyük, bu noktada en çağdaş kaynağın güneş enerjisi olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti: "Burada Denizli ve Türkiye açısından tarihe tanıklık ediyoruz. Güneş enerjisi konusunda ne kadar çok başarılı olabilirsek, bu inanılmaz kaynağı çok daha iyi değerlendirmiş olacağız fakat yapmamız gereken ve katetmemiz gereken çok aşama var. Bu, daha bir başlangıç bizim için. Denizli artık ileride bu güneş panellerini üretebilecek kent olacak. Tekstil, sanayi şehri olan Denizli artık enerjide de Türkiye'nin en önde şehirlerinden birisi olacak."

Santral yatırımını yapan Hüseyin Erikoğlu ise yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi santralini kurmak için 2005 yılından bu yana araştırma yaptıklarını anlattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisanssız 500 kWp'lik yatırım için gerekli izni aldıklarını kaydeden Erikoğlu, Ayaz köyünde 20 bin metrekarelik alanın yarısını kullanarak bin 818 güneş panelinden oluşan sistemi başarıyla kurduklarını vurguladı.

Yerde kurulu en büyük santral

Santralin alanında Türkiye'de yerde kurulu en büyük tesis olduğunu belirten Erikoğlu, "Türkiye, yenilenebilir enerji alanında Avrupa ülkelerinden daha iyi bir potansiyele sahip durumda. Güneş enerjisi yenilenebilir enerjiler arasında en geleceği olandır çünkü bir noktadan sonra hem maliyeti hem de bakımı bedavaya yakın düzeyde bulunuyor" ifadesini kullandı. Santral, protokoldekilerin kurdele kesmesiyle hizmete açıldı.