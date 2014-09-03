T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Türkiye'nin dış borç yükselişi bankalardan kaynaklanıyor'

Kredil derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye dış borcunun yükselmesinin bankalardan kaynaklandığını açıkladı.

03 Eylül 2014 18:40

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye dış borcunun yükselmesinin bankaların borçlanmasından kaynaklandığını belirtti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, 2008-2014 ilk yarısı arasındaki dönemde dış borcun yüzde 71'i bankalardan kaynaklı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının dış yükümlülüklerinde hızlı artışın bankaları strese karşı kırılgan hale getirdiğini açıkladı.

Fitch'in Türk bankaları ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış borcundaki artışın bankaların borçlanması kaynaklı olduğu belirtilerek, "Bankaların dış borçlanması 2008 sonu ile 2014 yılının ilk yarısı sonundaki dönemde yaklaşık üç kat artışla 164 milyar dolar oldu. Bankaların bu borçlanması Türkiye'nin toplam dış borcu içinde bu dönemde yüzde 71'ini oluşturdu" denildi.

Fitch dış borç finansmanı sıkışırsa banka notları baskılanacağı uyarısında da bulundu.


Fitch Ratings, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'deki özel şirketlerin reytinglerinin zayıf kurumsal yönetim, bağımsız yönetim kurullarının eksikliği ve düşük şeffaflık ve sınırlı kamuyu bilgilendirme uygulamaları nedeniyle baskılandığını belirtti. Fitch açıklamasında, "Kurumsal yönetim uygulamaları, 2012'deki Ticaret Kanunu'nun uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sunulan regülasyon tedbirleri yoluyla Türkiye'de istikrarlı bir şekilde gelişiyor olsa da, özellikle özel şirketler için şeffaflık ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarının benimsenmesi halen biraz zaman alabilir" ifadesine yer verildi.

Şirketlerin kurumsal standartlarını geliştirmemesinin, uluslararası yatırımcıların Türkiye'de yatırım fırsatlarıyla ilgilenmesine engel olabileceği belirtilen açıklamada, bazı şirketlerin şirket sahipliği üzerinde sıkı bir kontrole ve genel olarak şeffaflığa sahip olmadığı vurgulandı.
Fitch açıklamasında, "Türk şirketleri yönetimlerini ve yönetim uygulamalarını güçlendirerek, sermaye piyasalarına olan erişimlerini artırabilir, artan borçlanma maliyetini azaltabilirler" denildi.

Açıklamada, başarılı Türk şirketlerine Arçelik (BB4/Durağan) örnek gösterilirken, şirketin risk yönetim politikası uyguladığı, operasyonları konusunda şeffaf olduğu, net bir yatırım stratejisi ortaya koyduğu, bu yüzden de uluslararası sermaye piyasalarına daha uygun oranlarla erişebildiği kaydedildi. Fitch, özel şirketlere "bağımsız yönetim kurulu" oluşturmaları çağrısında bulunurken, aile şirketlerinin yönetim kurulunun daha şeffaf ve bağımsız çalışmasına önem göstermesi gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER

fitchekonomidış borçbankalarkredi

İlgili Haberler

Moody's ve Fitch kırılganlık uyarısı yaptı, Maliye Bakanı karşı çıktı

Fitch'in Türkiye ekonomisinin 'kırılganlığının arttığı' duyurdu, Maliye Bakabı Şimşek ise 'Ekonomi dışarıdan göründüğü kadar kırılgan değil' dedi

Fitch: Erdoğan'a rağmen politik risk yüksek

Fitch: Politik riskin Türkiye'nin kredi notu için bir kırılganlık olarak kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24