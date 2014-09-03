'Türkiye'nin dış borç yükselişi bankalardan kaynaklanıyor'

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye dış borcunun yükselmesinin bankaların borçlanmasından kaynaklandığını belirtti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, 2008-2014 ilk yarısı arasındaki dönemde dış borcun yüzde 71'i bankalardan kaynaklı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının dış yükümlülüklerinde hızlı artışın bankaları strese karşı kırılgan hale getirdiğini açıkladı.

Fitch'in Türk bankaları ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış borcundaki artışın bankaların borçlanması kaynaklı olduğu belirtilerek, "Bankaların dış borçlanması 2008 sonu ile 2014 yılının ilk yarısı sonundaki dönemde yaklaşık üç kat artışla 164 milyar dolar oldu. Bankaların bu borçlanması Türkiye'nin toplam dış borcu içinde bu dönemde yüzde 71'ini oluşturdu" denildi.

Fitch dış borç finansmanı sıkışırsa banka notları baskılanacağı uyarısında da bulundu.



Fitch Ratings, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'deki özel şirketlerin reytinglerinin zayıf kurumsal yönetim, bağımsız yönetim kurullarının eksikliği ve düşük şeffaflık ve sınırlı kamuyu bilgilendirme uygulamaları nedeniyle baskılandığını belirtti. Fitch açıklamasında, "Kurumsal yönetim uygulamaları, 2012'deki Ticaret Kanunu'nun uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sunulan regülasyon tedbirleri yoluyla Türkiye'de istikrarlı bir şekilde gelişiyor olsa da, özellikle özel şirketler için şeffaflık ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarının benimsenmesi halen biraz zaman alabilir" ifadesine yer verildi.

Şirketlerin kurumsal standartlarını geliştirmemesinin, uluslararası yatırımcıların Türkiye'de yatırım fırsatlarıyla ilgilenmesine engel olabileceği belirtilen açıklamada, bazı şirketlerin şirket sahipliği üzerinde sıkı bir kontrole ve genel olarak şeffaflığa sahip olmadığı vurgulandı.

Fitch açıklamasında, "Türk şirketleri yönetimlerini ve yönetim uygulamalarını güçlendirerek, sermaye piyasalarına olan erişimlerini artırabilir, artan borçlanma maliyetini azaltabilirler" denildi.

Açıklamada, başarılı Türk şirketlerine Arçelik (BB4/Durağan) örnek gösterilirken, şirketin risk yönetim politikası uyguladığı, operasyonları konusunda şeffaf olduğu, net bir yatırım stratejisi ortaya koyduğu, bu yüzden de uluslararası sermaye piyasalarına daha uygun oranlarla erişebildiği kaydedildi. Fitch, özel şirketlere "bağımsız yönetim kurulu" oluşturmaları çağrısında bulunurken, aile şirketlerinin yönetim kurulunun daha şeffaf ve bağımsız çalışmasına önem göstermesi gerektiğini ifade etti.