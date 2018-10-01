Türkiye'nin 'Dijital Gazetecilik Akademisi' yayında; hedef çağa uygun yeni profesyoneller

Yeni yayın hayatına başlayan 'Dijital Gazetecilik Akademisi' NewsLabTurkey, Türkiye gazetecilik endüstrisindeki kurumsal ve bireysel aktörlere ve geleceğin gazetecilerine, gazetecilik pratikleri konusunda eğitim vermeyi, ve onları alandaki gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlıyor.

Sitede yer alan ana başlıklar, yeni geliştirilen gazetecilik teknolojileri, gazetecilik endüstrisinde gelişmekte olan finans modelleri şeklinde sunuluyor. Konular uzmanlarca yazılmış özgün içerikler ya da çevirilerle destekleniyor.

Akademi hedeflerini şu şekilde özetliyor:

"Gazetecilik endüstrisinde profesyonelliği arttırmak.Gazetecilik endüstrisine teknolojik yeniliklere duyarlı ve hızlı adapte olma yeteneğine sahip yeni profesyoneller kazandırmak. İfade özgürlüğü krizi ortamında yaratıcı yöntemler kullanarak haberi okuruyla buluşturabilecek gazetecilere rehberlik etmek. Uzun yıllardır medya endüstrisinde çalışmakta olan gazetecilerin bilgilerini yenilemek, onları yeni döneme hazırlamak. Eğitim setleriyle kurumların dijital okur yazarlık problemlerine çare aramak."