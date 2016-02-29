Türkiye'nin de bulunduğu 'İslam Ordusu'nun tatbikatı başladı

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkeden oluşan İslam Ordusu'na bağlı yaklaşık 200 bin askerin katıldığı “Kuzey Fırtınası" tatbikatı Suudi Arabistan'da başladı.

Doğan Haber Ajansı'nın Saudi Gazette'ye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan ve Türkiye'nin de dahil olduğu “İslam Ordusu" birlikleri, Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusundaki Hafar el Baten bölgesinde 'terörle mücadele' tatbikatı başlattı.

Ortadoğu'da gerek katılan asker sayısı gerekse tatbikat bölgesinin genişliği açısından bugüne kadar düzenlenen en büyük askeri tatbikat olarak nitelenen tatbikatta, “İslam Ordusu" birlikleri geleneksel harekattan düşük yoğunluklu harekata geçiş manevraları gerçekleştirecek. 20 ülkeden 200 bine yakın askerin yanı sıra, 100 savaş uçağı ve yüzlerce kara savaş aracının da katıldığı tatbikatın aynı zamanda, İran'a ve Suriye'deki rejimi destekleyen ülkelere bir mesaj niteliği taşıdığı belirtildi.



