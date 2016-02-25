Suudi Arabistan'a ait 4 savaş uçağı yarın İncirlik'e geliyor

Suudi Arabistan’ın IŞİD’le mücadele koalisyonuna destek amacıyla göndereceği savaş uçakları, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde yarın İncirlik'e geliyor. Bugün Türkiye'ye gelen heyet, uçaklar için belirlenen hangarlar ile yakıt ikmalinin yapılacağı yerler, Suudi askerlerinin ihtiyaçlarının karşılanacağı bölümler, konaklama ve ailesini yanında getirecek olan askerlerin talepleriyle ilgili görüşmelerde bulunacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan’dan gelecek olan muharip uçak sayısı da kesinleşti. Gelecek uçakların 4 adet F-15E “Vurucu Kartal (Strike Eagle)” olacağı öğrenildi. Suudi Arabistan, dünyada ABD’den sonra İsrail’le birlikte en fazla F 15 tipi savaş uçağına sahip ülke. Rusya’nın Suriye’de konuşlu SU 30 tipi savaş uçaklarıyla benzerlik içeren bu uçakların IŞİD mevzilerine havadan taarruzlarda kullanılması bekleniyor



"Konya'dakiler döndü"



Suudi Arabistan’dan savaş uçaklarının geleceğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Şubat’ta Münih’teki güvenlik konferansından dönüşü sırasında uçakta gazetecilere açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyongüçlerinin sözcüsü Tuğgeneral Ahmet El-Asiri, Suudi uçaklarının Türkiye’ye intikal ettiği öne sürmüştü. Ancak Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri bunun doğru olmadığını, Konya’da ise İncirlik’ten ayrı olarak eğitim amaçlı Suudi Arabistan uçakları bulunduğunu bildirmişti. Yetkililer, Konya’daki muharip uçakların geri döndüklerini, İncirlik’e doğrudan Suudi Arabistan’dan uçak geleceğini söylediler.