Suudi Arabistan, 20 ülkenin katılacağı askeri tatbikat düzenliyor

Suudi Arabistan'ın Ra'du'ş Şimal (Kuzeyin Gök Gürültüsü) ismiyle düzenlediği askeri tatbikata katılacak 20 Arap ve İslam ülkesinden askeri birliklerin, ilerleyen saatlerde ülkeye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre; 'bölge tarihinin en büyük askeri tatbikatı' olarak nitelendirilen tatbikat için hazırlıklar son hızla devam ediyor. 20 Arap ve İslam ülkesinin yanı sıra El-Cezire Kalkanı Gücü'nden birliklerin katılacağı tatbikat, Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Hafer el-Batın iline bağlı Kral Halid Askeri bölgesinde yapılacak.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Senegal, Sudan, Kuveyt, Maldivler, Fas, Pakistan, Çad, Tunus, Komorlar, Cibuti, Umman Sultanlığı, Katar, Mısır, Moritanya, Mauritius'un yanı sıra El-Cezire Kalkanı Gücü'nün katılacağı tatbikat, ülke sayısının fazlalığı, gelişmiş teknoloji ürünü silahların kullanılması, hava savunma sistemleri ve deniz kuvvetlerinin de iştirakiyle bu zamana kadar gerçekleştirilmiş en büyük tatbikat olma özelliğini taşıyor.

Tatbikatla Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin, bölge istikrarı ve barışını korumak, karşılaşılan tüm zorluklarla başa çıkmak için yekvücut oldukları mesajını vermek istediği belirtiliyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tuğgeneral Ahmed bin Hasan Asiri, ay başında yaptığı açıklamada, Ra'du'ş Şimal'in, katılımcı ülkelerle bilgi alışverişi ve koordine düzeyinin artırılacağı bir tatbikat olacağını duyurmuştu.