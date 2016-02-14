Suudi savaş jetleri İncirlik'te



Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tuğgeneral Ahmed Asiri, El Arabiye Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı bugün itibariyle Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nde askeri varlığa sahiptir" dedi.

Asiri, Suudi savaş jetlerinin İncirlik'e gönderilmesinin IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonunun Brüksel'de Suudi Arabistan'ın hava operasyonlarına daha etkin şekilde katılmasına yönelik aldığı karar gereği gerçekleştirildiğini ifade etti.

Suudi yetkili İncirlik'teki jetlerin Suriye'deki IŞİD mevzilerine yönelik ABD öncülüğünde düzenlenen askeri operasyonlara katılacağını vurgulayarak, jetlerin konuşlandırılmasıyla ilgili Ankara ile Riyad arasında özel bir anlaşmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu açıklamıştı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cumartesi günü Güvenlik Konfenansı için geldiği Münih'te yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın İncirlik'e savaş jetleri gönderdiğini belirtmişti. Çavuşoğlu Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye'de IŞİD'e yönelik kara operasyonuna da katılabileceklerini vurgulamıştı. Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre Çavuşoğlu, "Böyle bir strateji olursa 'Türkiye ve Suudi Arabistan biz hepimiz kara operasyonuna girebiliriz' dedik. Suudi Arabistan şimdi Türkiye'ye uçak da gönderiyor, İncirlik'e. Geldiler, keşif çalışması da yaptılar üslerde. Şu an kaç uçak gelecek, sayısı belli değil. 'Gerekirse asker de gönderebilirim' dedi. Bu Suudi Arabistan'ın Suriye'deki terörle mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi" diye konuşmuştu.

Asiri kara operasyonları konusunda açık ifadeler kullanmazken, uluslararası koalisyonda kara operasyonları konusunda bir görüş birliği oluştuğunu, ancak ayrıntıların uzmanların hazırlayacağı raporlardan sonra belirleneceğini söyledi. Suudi Tuğgeneral askeri uzmanların konu ile ilgili görüşlerini ilerleyen günlerde açıklayacaklarını belirtti.

Riyad, IŞİD'le mücadeleden yana tavır koymuş, ancak bu konuda şimdiye dek somut bir girişimde bulunmamıştı.