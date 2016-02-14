Suudi Arabistan jetleri İncirlik Hava Üssü'ne indi mi?

Güvenlik kaynakları, İncirlik Hava Üssü'ne ulaştığı öne sürülen IŞİD'e karşı hava operasyonlarına katılacak olan Suudi Arabistan'ın jetlerine dair yapılan haberleri yalanladı ve şu ana kadar İncirlik Hava Üssü'ne inen Suud uçağı veya herhangi bir kara/hava aracı olmadığı belirtti.

CNN Türk'ün güvenlik kaynaklarına dayandırarak yaptığı göre, Suudi uçakları önümüzdeki 1-2 hafta içinde gelecek. Dünkü İncirlik açıklamasının ardından Suudi Arabistan'dan bir açıklama daha geldi. Riyad daha önce Suriye'ye olası kara harekatı için asker gönderebileceklerini ifade etmişti. Suudi Dışişleri Bakanı, "Özel kuvvetlerin Suriye'ye ne zaman gönderileceği, IŞİD ile mücadele koalisyonuna bağlı" dedi. Suudi bakan, IŞİD'e karşı operasyonun kara ayağının olması için koalisyonun kararı olması gerektiğini söyledi.