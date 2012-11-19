'Türkiye'nin beli kalınlaşıyor

Türkiye'de bel çevresi kalınlaşmasının sonucu olarak gelişen, metabolik sendrom sorunu olanların oranı son üç yılda yüzde 49,9'e çıktı.

Metabolik Sendrom Derneği'nce Türkiye kolu yürütülen uluslararası Prospective Urban and Rural Epidemiological Study (PURE) Projesi, toplumsal ve çevresel etkilerin; kalp damar hastalıklarına yol açan risk faktörleri ve bulaşıcı olmayan hastalıkların toplumda görülme sıklığına etkisini araştırıyor.

Hazır gıda tüketiminin giderek arttığı kentlerde son üç yılda hızla yükselen obezite oranı yüzde 54,4'e ulaştı.

Araştırma sonuçlarına göre, toplumda 35-70 yaş aralığında her iki kişiden birinde metabolik sendrom bulunuyor.

Bel çevresi kalınlaşmasının sonucu olarak gelişen, tansiyon ve şeker yüksekliği ile birlikte seyreden metabolik sendrom, kalp krizi riskini 2,5 kat, inme riskini 5 kat artıyor. Metobolik sendrom sorunu olanların oranı 2009'dan bu yana yüzde 6.3'lük artışla yüzde 49.9 oldu.

Birçok hastalığa davetiye çıkaran ve metabolik sendrom vakalarını ciddi biçimde arttıran bel çevresi genişliği ortalaması, Türk toplumunda kadınlarda 93 santimetre, erkeklerde ise 97 santimetre olarak belirlendi. Sağlıklı oranlar, kadınlarda 80 santimetre ve erkeklerde 94 santimetrenin altı olarak kabul ediliyor.

'Sigara ve alkol kullanımı azaldı'

Son 3 yıl içinde sağlık riskleri arasında olumlu gelişme sigara ve alkol kullanım oranlarındaki düşüşte görüldü. Sigara kullananların oranı yüzde 15, alkol kullananların oranı yüzde 20 azaldı.