Fransa: Türkiye'nin AİHM üyeliği askıya alınsın

Fransız Barolar Birliği, "demokratik özgürlüklere yönelik aralıksız süren ihlaller" nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulundu.

Fransız Barolar Birliği, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 7 ilde bugün düzenlenen DHKP-C operasyonlarında 15 avukatın gözaltına alınmasını protesto eden bir basın açıklaması yayımladı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre, Fransız Barolar Birliği Başkanı Christian Charriere-Bournazel tarafından yapılan açıklamada, bu tür tutuklamaların "sistematik hale geldiği" ve avukatların "siyasi nedenlerden ötürü" gözaltına alındıkları görüşü dile getirildi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunun hatırlatıldığı bildiride, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni umursamadığı" ve "demokratik özgürlüklere yönelik aralıksız ihlaller" nedeniyle, Türkiye'nin 1949 yılından bu yana üyesi olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi'ne bağlı çalışan AİHM üyeliğinin askıya alınması talep edildi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği bugüne kadar askıya alınmadı.

Buna karşılık 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Avrupa Konseyi'nin danışma organı işlevi gören Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) üyeliği "hür ve demokratik seçimler yapılmadığı" gerekçesiyle Mayıs 1981-Ocak 1984 döneminde askıya alınmış, Türk parlamenterler AKPM çalışmalarına 3 yıl boyunca katılamamıştı.