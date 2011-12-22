-Türkiye'nin Afrika açılımı Zambiya ile devam ediyor -TBMM, ilk kez Zambiya ile dostluk grubu oluşturdu -Dostluk Grubu Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li Kılıç, ''Gidemediğin yer senin değildir'' düşüncesinden yola çıkarak dostluk grubunu kurduklarını söyledi TBMM (A.A) - 22.12.2011 - Coşkun Ergül - Türkiye'nin Afrika açılımı çerçevesinde, Zambiya ile ilk kez Parlamentolararası Dostluk Grubu kuruldu. Dostluk Grubu Başkanlığına seçilen AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zambiya ile neden dostluk grubu kurduklarını anlattı. Kılıç, dostluk grubunu oluştururken, ''Gidemediğin yer senin değildir'' düşüncesinden yola çıktıklarını söyledi. Zambiya'nın, Türkiye'nin ilgi alanı içindeki bir coğrafya olan Afrika ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Kılıç, Türkiye'nin yoğun olarak bu ülkelerle ilgilendiğini belirtti. Kılıç, Türkiye'nin Zambiya ile alternatif ticaret, dostluk geliştirmek istediğini ifade ederek, ''Biz de bunu düşünerek 'artık zamanıdır' diyerek, dostluk grubunu oluşturduk'' dedi. Kılıç, Türkiye'nin yakın bir zamanda Zambiya'da elçilik açtığını ancak bu ülkenin İstanbul'da sadece fahri konsolosluğunun bulunduğunu anımsattı. Kılıç, ilişkilerin geliştirilmesinde elçiliğin önemine işaret ederek, Zambiya'nın da Türkiye'de elçilik açması için çaba harcayacaklarını vurguladı. -''çaba harcayacağız''- Dostluk grubunu önemsediklerini belirten Yunus Kılıç, Mecliste Zambiya ile ilgilenen, kafa yoran milletvekillerinin olacağını, böylece bu ülkeyi daha çok tanıyacaklarını söyledi. Kılıç, ''Oranın; gidilebilir, gelinebilir ve tanınabilir yer olması için çaba harcayacağız'' diye konuştu. Kılıç, Zambiya'da ''halkın belası olan'' AIDS'ten toplumun muzdarip olduğunu, yüzbinlerce kişinin bu yüzden yaşamını yitirdiğini, çocukların AIDS'li doğduğunu söyledi. Yunus Kılıç, Zambiya'nın fakir bir ülke olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin gelişmiş sağlık sektörüyle bu ülkeye yararının olabileceğini belirtti. Daha önce Zambiya'ya gidip gitmediği sorusuna Kılıç, ''Gitmedim, Dostluk Grubundan da giden olmamış'' karşılığını verdi. Dostluk Grubunun Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, Genel Sekreteri AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, Saymanı AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal oldu. Yönetim Kurulu üyeliklerine de AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Muş Milletvekili Muzaffer Çakar, CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu seçildi. Zambiya, Türkiye'nin Afrika Kıtasında yeni büyükelçilik açtığı veya açma sürecinde olduğu Angola, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Moritanya ve Namibya gibi ülkeler arasında yer alıyor. Bu dönem 121 ülke ile dostluk grubu kurulacak. (COŞ-MAH)