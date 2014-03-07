'Türkiye'nin AB sürecindeki en önemli kazanımı demokratikleşmedir'

Dün gerçekleşen TÜSİAD Bosphorus Prize Ödülü'nün Fransız AXA Yönetim Kurulu Başkanı Henri De Castries'a verildiği ödül töreninde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz “2005 yılında başlayan AB ile müzakere süreci hem Türkiye, hem de AB açısından oldukça başarısız bir noktadadır. Sürecin sonunda Türkiye teknik konularla ilgili müzakere başlıklarından sadece 14’ünü açma imkanına sahip olabilmiştir. Türkiye’nin de, AB’nin de sürecin üyelikle sonuçlanması için yeterli çabayı gösterilebildiğini maalesef söyleyemeyiz. Her iki tarafta da bazı kesimlerin, süreç nasılsa bir noktada tıkanacak ön kabulü ile hareket ederek sürece potansiyel bir üyeliği sağlama değil, kozlarını son noktaya kadar elinde tutma ya da olası bir üyeliğin önüne gerektiğinde engel çıkarma mantığı içerisinde baktığı görülmektedir. " dedi.

Sözlerine "Unutulmamalıdır ki Türkiye’nin son 10 yılda, AB üyelik sürecindeki en önemli siyasal kazanımı demokratikleşmedir. 2004 yılındaki AB Komisyonu İlerleme Raporu “Türkiye Kopenhag kriterlerini yeterli düzeyde karşılamaktadır” ifadesini kullanmasa bu noktaya gelemezdik. Korkumuz bu büyük kazanımdan geriye gitmektir. Bu olumsuz gidişatın önüne geçilmesi için hepimize büyük görev düşmektedir. " şeklinde devam eden Yılmaz, Fransa’nın AB sürecinde Türkiye’ye vereceği desteğin iki ülke ilişkileri açısından önemli ve simgesel bir değer taşımakta olduğuna da değindi.