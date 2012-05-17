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Türkiye'nin 4. yüz nakli yapılan hasta uyandı, annesi çok beğendi

Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak, uyandırıldı

17 Mayıs 2012 18:53

 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak'ın doktoru Murat Yılmaz, Çolak'ın dün uyandırıldığını, şuurunun açık olduğunu belirtti. Herhangi bir sorunun bulunmadığını kaydeden Yılmaz, her şeyin yolunda ilerlediğini ifade etti. Anne Necibe Çolak, oğlunun yeni yüzünü çok beğendiği söyledi ve "Yüzü verenden de yapandan da Allah razı olsun" dedi.
 
Çolak'ın kendilerini anlayabildiğini bildiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yılmaz, ''Bizi duyuyor, anlıyor, elleriyle de iyi olduğunu anlattı. Kendisini çok hareket ettirmemeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle elleriyle anlaşıyoruz'' dedi.  Turan Çolak'ın bir kulak ve tam yüz nakli operasyonu geçirdiğini kaydeden Yılmaz, sağlık durumunun çok çok iyi olduğunu ifade etti. Kısa süre içinde Çolak'ı normal servise almayı planladıklarını anlatan Yılmaz, ''Bugün bile servise inebilecek konumda. Ama tedbirli davranıyoruz, birkaç gün içinde servise alabiliriz'' diye konuştu.
 

'Çok beğendim, verenden de yapandan da Allah razı olsun'

 
Paraları olmadığı için oğullarının ameliyatının gerçekleştiği Antalya'ya gidemeyen, İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Sırımlı köyünde oturan Çolak ailesi Ulaştırma Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Akdeniz Üniversitesi'ndeki nakil operasyonuna yetişebildi.
 
Amca Süleyman Çolak, Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz ile başkan yardımcıları Hüseyin Bülbül ve Özcan Kaymak’ın eşliğinde yüz naklinin yapıldığı Antalya’ya gelen Anne Necibe Çolak (64),  yoğun bakımdaki oğlu Turan Çolak’ı gördü. Yaklaşık 15 dakika içerde kalan ve oğlunu yeni yüzüyle ilk kez gören Necibe Çolak, duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. “Çok güzel olmuş. Yüzü verenden de yapandan da Allah razı olsun” diyen Necibe Çolak, rahatsızlığı nedeniyle ayakta durmakta zorlandı.
 
Baba Mehmet Çolak (75) ise Turan Çolak’ın kardeşi Erol Turan’ın (24) kız kaçırması nedeniyle Antalya’ya gelemedi.
 

'Göz kapaklarına ikinci bir müdahale yapabiliriz'

 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin ilk yüz nakli gerçekleştirilen Uğur Acar'a yapılan tedavilerin Çolak'a da uygulandığını belintenek, ancak bu operasyonun ilk operasyondan farklı olduğunu kaydetti. Hastanın hem kulak hem de göz kapaklarının da nakledildiğini vurgulayan Özkan, göz kapaklarının hareketi ile ilgili bir ay sonra yeni bir operasyon yapılabileceğini anlattı.
 
Göz kapakları hareket etmediğinde gözün açık kalabileceğini, bundan dolayı da gözlerini kaybetme riski oluşabileceğini dile getiren Özkan, ''Hastanın göz kapakları da nakledildi. Gözde biri açan, biri kapatan kaslar var. Bu nedenle göz kapaklarına ikinci bir müdahale yapabiliriz. Ona göre davranacağız. Gözünü açması ya da kapaması bu dönemde bizim kontrolümüzde olacak. Yaklaşık bir ay sonra bunun kararını verip ufak bir müdahale yapmamız gerekebilir. Yapmayabiliriz de... Bu, süreç içinde belli olacak. Şimdilik bir sorunumuz yok'' dedi. Özkan, göz kapaklarının kas hareketleri ile ilgili rahatsızlığın en az 3-4 ayda giderilebileceğini kaydetti.

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