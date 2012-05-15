Türkiye'nin 4’üncü yüz nakli tamamlandı

Prof. Dr. Ömer Özkan, 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzünün Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla 34 yaşındaki Turan Çolak'a nakledildiğini söyledi, ''Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı'' dedi.

Türkiye'nin 4'üncü yüz nakli operasyonu da tamamlandı, Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzü, 34 yaşındaki Turan Çolak'a nakledildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.

Operasyon sonrası bir basın toplantısı düzenlendi.

Ameliyatı yapan ekibin başı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, nakille ilgili "Tam yüz naklini biraz aştı" diye konuştu.

Özkan şunları söyledi: "Hastanın ihtiyacı olan herşey yapıldı. Tam yüz nakli ama biraz tam yüz naklini aşmış bir ameliyat oldu, kısmi nakilleri küçümsemek için değildir. Tüm yüz derisi kasları göz kapakları gözyaşı kanalları bunların hepsi küçük gibi görünen ama önemli faaliyetlerdir. Saçlı derisi kulağı hepsi hastaya başarılı şekilde nakledildi."

Saat 06.45'te başlayan ameliyatın yaklaşık 9 saat 15 dakika sürdüğünü bildiren Özkan, ''Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı, basın toplantısında ayrıntıları orada açıklayacağız'' diye konuştu.