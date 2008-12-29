Türkiye'nin 3 boyutlu ilk animasyon filmi 'Lokum'

'Cezve' Adile Naşit; 'Fincan' Necdet TosunYeşilçam'ın hayatını kaybetmiş dört emektar oyuncusu, bir animasyon filmine ilham verdi. Compugraf tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk üç boyutlu animasyon filmi "Lokum"da başrolü üstlenen karakterler, Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Necdet Tosun ve Sadri Alışık'tan esinlenilerek hazırlandı. Çizgi film, mutfakta mutlu günler geçiren eşyaların, eve kahve makinesi alınarak huzurlarının kaçmasını anlatıyor. Çizgi filmde kahve değirmeni Hulusi Amca, Hulusi Kentmen gibi gün görmüş. Cezve Sırriye Teyze ise Adile Naşit gibi yardımsever. Fincan "Cuppy," Nedet Tosun gibi tonton. Türk lokumu "Lokum" ise Turist Ömer gibi maceraperest. Çocuklara kötülüğün acı tadını, gerçek arkadaşlığın zaferini, sevgi ve anlayışın gücünü göstereceğini belirten Compugraf'ın CEO'su Can Deriş, Yeşilçam'ın dört yıldızını onurlandırmak istediklerini belirterek "Filmi çocuklarıyla izleyenler, Türk sinemasının emektar oyuncularını görüp, kendi çocukluk günlerini anımsayacak" dedi.Kahve değirmeni Hulusi Kentmen; 'Lokum' Sadri AlışıkFilmin 20 dakikalık bölümünü tamamlayabilen Deriş, bugüne kadar 450 bin dolar harcadıklarını belirterek, filmin maliyetinin 1.5 milyon doları geçeceğini söylüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 40 bin YTL kredi alan firma, kalan parayı sponsorlarla bulamazlarsa filmi tamamlayamayacaklarını söylüyor.