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Kültür-Sanat

Türkiye'nin 3 boyutlu ilk animasyon filmi 'Lokum'

Türkiye'nin 3 boyutlu ilk animasyon filmi 'Lokum'un 20 dakikalık bölümü tamamlandı.

29 Aralık 2008 02:00

Adile Naşit'in cezveye Necdet Tosun'un fincana ilham verdiği Türkiye'nin 3 boyutlu ilk animasyon filmi 'Lokum'un 20 dakikalık bölümü tamamlandı.
                                                                                           
                                                                  
'Cezve' Adile Naşit;                   'Fincan' Necdet Tosun

Yeşilçam'ın hayatını kaybetmiş dört emektar oyuncusu, bir animasyon filmine ilham verdi. Compugraf tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk üç boyutlu animasyon filmi "Lokum"da başrolü üstlenen karakterler, Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Necdet Tosun ve Sadri Alışık'tan esinlenilerek hazırlandı. Çizgi film, mutfakta mutlu günler geçiren eşyaların, eve kahve makinesi alınarak huzurlarının kaçmasını anlatıyor. Çizgi filmde kahve değirmeni Hulusi Amca, Hulusi Kentmen gibi gün görmüş. Cezve Sırriye Teyze ise Adile Naşit gibi yardımsever. Fincan "Cuppy," Nedet Tosun gibi tonton. Türk lokumu "Lokum" ise Turist Ömer gibi maceraperest. Çocuklara kötülüğün acı tadını, gerçek arkadaşlığın zaferini, sevgi ve anlayışın gücünü göstereceğini belirten Compugraf'ın CEO'su Can Deriş, Yeşilçam'ın dört yıldızını onurlandırmak istediklerini belirterek "Filmi çocuklarıyla izleyenler, Türk sinemasının emektar oyuncularını görüp, kendi çocukluk günlerini anımsayacak" dedi.

 
Kahve değirmeni Hulusi Kentmen; 'Lokum' Sadri Alışık


1 milyon dolar gerekli

Filmin 20 dakikalık bölümünü tamamlayabilen Deriş, bugüne kadar 450 bin dolar harcadıklarını belirterek, filmin maliyetinin 1.5 milyon doları geçeceğini söylüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 40 bin YTL kredi alan firma, kalan parayı sponsorlarla bulamazlarsa filmi tamamlayamayacaklarını söylüyor.

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