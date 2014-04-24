Türkiyeli Siyahlar'dan mesaj: 'Kölelik' bitti, şimdi adalet ve eşitlik zamanı

26 Nisan Cumartesi günü, Türkiyeli siyahlar geçen yıl yapılan saha araştırmasının sonuçlarının tartışılacağı bir panel gerçekleştirecek. 15:00'te Cezayir Restaurant'ta yapılacak panel öncesinde saat 14:00’te Afrotürk çocukların Galatasaray Meydanı'nda küçük bir dans gösterisi yapılacak.
Panelin programı şöyle:
26 Nisan 2014 Cumartesi
14.00 – Afrotürk çocuk grubu’ndan yerel dans gösterisi
(Galatasaray Lisesi önü)
15.00 Panel:
*Afrotürk toplumunda algınan ayrımcılık, gündelik pratikler (bir yıldır sürdürülen saha araştırmasının sonuçları paylaşılacaktır)
*Dünyada ve Türkiye’de siyah nüfusun ayrımcılıkla imtihanı...
(Cezayir Büyük Toplantı Salonu)
Panelistler:
Yrd.Doç. Dr. Ulaş Karan (Bilgi Ünv. Hukuk Fakültesi)
Abdülkadir Özkan (Proje sorumlusu- Ege Ünv. Sosyoloji Bölümü)
Beatrice Nglalula Kaputakapua (Gazeteci /Yazar)
Mustafa Olpak (Afrotürk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Moderatör:
Alev Karakartal (Gazeteci)