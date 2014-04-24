Türkiyeli Siyahlar'dan mesaj: 'Kölelik' bitti, şimdi adalet ve eşitlik zamanı

26 Nisan Cumartesi günü, Türkiyeli siyahlar geçen yıl yapılan saha araştırmasının sonuçlarının tartışılacağı bir panel gerçekleştirecek. 15:00'te Cezayir Restaurant'ta yapılacak panel öncesinde saat 14:00’te Afrotürk çocukların Galatasaray Meydanı'nda küçük bir dans gösterisi yapılacak.

Panelin programı şöyle:

26 Nisan 2014 Cumartesi

14.00 – Afrotürk çocuk grubu’ndan yerel dans gösterisi

(Galatasaray Lisesi önü)

15.00 Panel:

*Afrotürk toplumunda algınan ayrımcılık, gündelik pratikler (bir yıldır sürdürülen saha araştırmasının sonuçları paylaşılacaktır)

*Dünyada ve Türkiye’de siyah nüfusun ayrımcılıkla imtihanı...

(Cezayir Büyük Toplantı Salonu)

Panelistler:

Yrd.Doç. Dr. Ulaş Karan (Bilgi Ünv. Hukuk Fakültesi)

Abdülkadir Özkan (Proje sorumlusu- Ege Ünv. Sosyoloji Bölümü)

Beatrice Nglalula Kaputakapua (Gazeteci /Yazar)

Mustafa Olpak (Afrotürk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)



Moderatör:

Alev Karakartal (Gazeteci)