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Politika

Türkiyeli Siyahlar'dan mesaj: 'Kölelik' bitti, şimdi adalet ve eşitlik zamanı

Türkiyeli Siyahların sorunlarının ele alınacağı panel cumartesi günü Cezayir restaurantında düzenlenecek

24 Nisan 2014 01:09

26 Nisan Cumartesi günü, Türkiyeli siyahlar geçen yıl yapılan saha araştırmasının sonuçlarının tartışılacağı bir panel gerçekleştirecek. 15:00'te Cezayir Restaurant'ta yapılacak panel öncesinde saat 14:00’te Afrotürk çocukların Galatasaray Meydanı'nda küçük bir dans gösterisi yapılacak.

Panelin programı şöyle:

 

 

26 Nisan 2014 Cumartesi                             

 

14.00 – Afrotürk çocuk grubu’ndan yerel dans gösterisi 
(Galatasaray Lisesi önü)

 

15.00  Panel:

*Afrotürk toplumunda algınan ayrımcılık, gündelik pratikler (bir yıldır sürdürülen saha araştırmasının sonuçları paylaşılacaktır)

*Dünyada ve Türkiye’de siyah nüfusun ayrımcılıkla imtihanı...

(Cezayir Büyük Toplantı Salonu)

 

Panelistler:

Yrd.Doç. Dr. Ulaş Karan (Bilgi Ünv. Hukuk Fakültesi)

Abdülkadir Özkan (Proje sorumlusu- Ege Ünv. Sosyoloji Bölümü)

Beatrice Nglalula Kaputakapua (Gazeteci /Yazar)

Mustafa Olpak (Afrotürk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)


Moderatör:

Alev Karakartal (Gazeteci)

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