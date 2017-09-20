Türkiye'den Meksika'ya destek mesajı

Türkiye, Meksika'da dün meydana gelen ve 200'den fazla insanın ölümüne neden olan deprem dolayısıyla Meksika hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Puebla eyaletinde meydana gelen depremin yüzlerce can kaybına ve hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Meksika halkının acısını paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara şifa diliyoruz. Dost Meksika hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yinelerken, ihtiyaç olması durumunda Türkiye’nin Meksika’ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Meksika'da dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 200’den fazla kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı ölü sayısının en az 224 olduğunu duyurdu.