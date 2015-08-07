T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den kalktılar, komutu Nevada'dan aldılar, IŞİD'i vurdular

İncirlik'ten havalanan ABD uçakları geçtiğimiz gün ilk kez Rakka'yı vurmuştu

07 Ağustos 2015 10:45

İncirlik Üssü’ndeki ABD’ye ait insansız hava araçları (iHA) Nevada’daki askeri üssünden idare ediliyor. Salı akşamı Türkiye’den kalkan ve ilk kez Suriye’de IŞİD hedeflerini vuran Predatör de vuruş komutunu İncirlik’e 11 bin 100 km ötedeki Nevada’dan aldı.

ABD, Suriye’deki IŞİD mevzilerini İncirlik’e konuşlandırdığı silahlı insansız hava aracı Predatör’le bilgisayar oyunlarına benzer şekilde vuruyor. Geçen salı akşamı İncirlik’ten havalanan silahlı Predatör, IŞİD’in Suriye’deki kalbi konumundaki Rakka’da kritik hedefleri, Türkiye’den yaklaşık 11 bin 100 km’den fazla uzaklıkta Nevada’daki üsten komuta edilerek vurdu.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri 1995’den beri kullandığı Predatörleri Nevada’daki Creech Hava Üssü veya New Mexico’daki Holloman Hava Üssü’nden yönetiyor. İncirlik’e konuşlu silahlı iki Predatör’ün Nevada’daki üsten yönetildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye ile ABD arasında varılan İncirlik mutabakatı sonrası IŞİD’e buradan yapılan ilk silahlı hava operasyonu şöyle gerçekleşti:

ABD, Genelkurmay Karargâhı, Hava Kuvvetleri ve İncirlik Üs Komutanlığı’na bölgeden gelen istihbaratlar doğrultusunda Rakka’da IŞİD’in üst düzey komutanlarının bir araya geleceği ve bir saldırı planı hazırlığı içinde olduğunu bildirerek, bunun için Predöter’le keşif uçuşu yapılıp, hedeflerin imha edileceğini bildirdi.

 

Yer pilotu kaldırdı, vurdu

 

Kanatlarının altındaki “Hellfire (Cehennem Ateşi)” füzeleri bulunan Predatör’ü Nevada’daki üste bulunan yer pilotu özel komuta kumanda ile havalandırdı. Predatör, casus uydular aracılığıyla IŞİD hedeflerini buldu. Predatör’ün elde ettiği bilgiler “Cehennem ateşi”ne yüklendi. Predatör, Suriye içindeyken Nevada’daki yer pilotu bir kez daha özel komuta kumandasındaki ilgili butona basarak güdümlü iki füzeyi fırlattı. ABD füze fırlatma işlemenin yapıldığı ve Predatör’ün yeniden İncirlik’e dönüşünü de Türkiye’ye anlık bildirimle iletti.

 

Her koşulda görüyor

 

İncirlik’teki iki silahlı Predatör MQ-1 modeli. Füzeler ve kameralarla modifiye edilmiş durumdular. 740 kilometre yol katedebiliyor ve 16 saat havada kalabiliyor. Hellfire füzelerinin dışında, havadan havaya AIM-92 Stinger ve havadan karaya 6 Griffin füze daha taşıyabilir. AN/AAS-52 Hedefleme Sistemi’nin kullanıldığı Predatör’lerde yer alan kızılötesi kameralar ışığa göre kendini ayarlıyor. Duman, sis ve bulutların arasından görüntü alabiliyor. Lazer ışınları ile hedefi gösterebiliyor. Bir Predatör’ün değeri yaklaşık 4.5 milyon dolar.

ETİKETLER

ihatürkiyepredatörabdincirlikhaber

İlgili Haberler

İncirlik'ten havalanan ABD uçakları IŞİD'i ilk kez vurdu

Operasyon, Çavuşoğlu'nun "IŞİD ile kapsamlı mücadeleye yakında başlayacağız" sözlerinin ardından geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24