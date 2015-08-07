Türkiye'den kalktılar, komutu Nevada'dan aldılar, IŞİD'i vurdular

İncirlik Üssü’ndeki ABD’ye ait insansız hava araçları (iHA) Nevada’daki askeri üssünden idare ediliyor. Salı akşamı Türkiye’den kalkan ve ilk kez Suriye’de IŞİD hedeflerini vuran Predatör de vuruş komutunu İncirlik’e 11 bin 100 km ötedeki Nevada’dan aldı.

ABD, Suriye’deki IŞİD mevzilerini İncirlik’e konuşlandırdığı silahlı insansız hava aracı Predatör’le bilgisayar oyunlarına benzer şekilde vuruyor. Geçen salı akşamı İncirlik’ten havalanan silahlı Predatör, IŞİD’in Suriye’deki kalbi konumundaki Rakka’da kritik hedefleri, Türkiye’den yaklaşık 11 bin 100 km’den fazla uzaklıkta Nevada’daki üsten komuta edilerek vurdu.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri 1995’den beri kullandığı Predatörleri Nevada’daki Creech Hava Üssü veya New Mexico’daki Holloman Hava Üssü’nden yönetiyor. İncirlik’e konuşlu silahlı iki Predatör’ün Nevada’daki üsten yönetildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye ile ABD arasında varılan İncirlik mutabakatı sonrası IŞİD’e buradan yapılan ilk silahlı hava operasyonu şöyle gerçekleşti:

ABD, Genelkurmay Karargâhı, Hava Kuvvetleri ve İncirlik Üs Komutanlığı’na bölgeden gelen istihbaratlar doğrultusunda Rakka’da IŞİD’in üst düzey komutanlarının bir araya geleceği ve bir saldırı planı hazırlığı içinde olduğunu bildirerek, bunun için Predöter’le keşif uçuşu yapılıp, hedeflerin imha edileceğini bildirdi.

Yer pilotu kaldırdı, vurdu

Kanatlarının altındaki “Hellfire (Cehennem Ateşi)” füzeleri bulunan Predatör’ü Nevada’daki üste bulunan yer pilotu özel komuta kumanda ile havalandırdı. Predatör, casus uydular aracılığıyla IŞİD hedeflerini buldu. Predatör’ün elde ettiği bilgiler “Cehennem ateşi”ne yüklendi. Predatör, Suriye içindeyken Nevada’daki yer pilotu bir kez daha özel komuta kumandasındaki ilgili butona basarak güdümlü iki füzeyi fırlattı. ABD füze fırlatma işlemenin yapıldığı ve Predatör’ün yeniden İncirlik’e dönüşünü de Türkiye’ye anlık bildirimle iletti.

Her koşulda görüyor

İncirlik’teki iki silahlı Predatör MQ-1 modeli. Füzeler ve kameralarla modifiye edilmiş durumdular. 740 kilometre yol katedebiliyor ve 16 saat havada kalabiliyor. Hellfire füzelerinin dışında, havadan havaya AIM-92 Stinger ve havadan karaya 6 Griffin füze daha taşıyabilir. AN/AAS-52 Hedefleme Sistemi’nin kullanıldığı Predatör’lerde yer alan kızılötesi kameralar ışığa göre kendini ayarlıyor. Duman, sis ve bulutların arasından görüntü alabiliyor. Lazer ışınları ile hedefi gösterebiliyor. Bir Predatör’ün değeri yaklaşık 4.5 milyon dolar.