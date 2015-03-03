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Dünya

Irak'ta IŞİD'e karşı başlatılan operasyona Türkiye'den askeri yardım

Türkiye, IŞİD'e karşı operasyon başlatan Irak'a iki uçak dolusu askeri yardım gönderdi

03 Mart 2015 17:13

Irak ordusu'nun IŞİD’in kontrolü altında bulunan bölgeleri geri almak için başlattığı operasyona Türkiye iki uçak dolusu askeri yardım göndererek destek verdi.

Türkiye'nin Irak'a yönelik yardımlarını taşıyan C-130 tipi iki askeri uçak, başkent Bağdat'ın 20 kilometre doğusundaki El Musenna Askeri Hava Üssü'ne indi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, söz konusu yardımları Irak Savunma Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamada, "Türkiye, gerek DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu bünyesinde, gerekse ikili düzeyde, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Irak Hükümeti'nin ve halkının yanında olmayı ve Irak'ın birliği ve bütünlüğü, istikrarı, güvenliği ve refahı için elinden gelen katkıları sunmayı sürdürecektir" denildi.

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