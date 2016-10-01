Türkiye'den iki liseli öğrenci Google ödüllerine layık görüldü!

13-18 yaş arası bireylere ve ekiplere açık bir küresel, çevrimiçi bilim ve teknoloji yarışması olan Google Science Fair 2016 ödüllerinin sonuçları belli oldu. Uzaydan, sosyal yaşama ve bilime kadar uzanan çeşitli dallarda verilen ödüllerin kazananları arasında Türkiye’den iki lise öğrencisi de yer aldı. 15 yaşındaki İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer, geliştirdikleri “Güçlendirilmiş Beton Binaların Patlama ve Darbeye Karşı Direncini Artıracak Yeni ve Doğa Dostu Bir Yöntem” başlıklı projeleri ile Community Impact Award’ın (Topluma etki ödülü) sahibi oldu.

Büyük ödül Güney Afrika'ya

"Kuraklığa Karşı Savaşta Meyvelerden Yararlanma" adlı projesiyle, yarışımanın en büyük ödülü olan "Grand Prize Winner" ödülü Güney Afrika'dan 16 yaşındaki Kiara Nirghin’in oldu.

Community Impact Award başlığı altında ödüle layık görülen diğer projeleri ise, “Kirlenmiş suyu içme suyuna çevirme” projesiyle Brezilya’dan Letícia Pereira de Souza (18) ve João Gabriel Stefani Antunes (15), “Balıkçı Acil Durum Terminali” projesiyle Hindistan’dan Advay Ramesh (14), “Kurşunla Kirlenmiş Suyun Filtrasyonu için Karbonla Kaplanmış Deniz Kabuklarının Yapımı ve Kullanımıyla İlgili Bir Çalışma” adlı projesiyle ABD’den Alex Howard (15) oldu.

“Inspiring Educator Award”un (Hayranlık Uyandıran Eğitici Proje Ödülü) sahibi ise Brezilya’dan Fabio Bruschi oldu. “National Geographic Explorer Award“ ( National Geographic Kaşif Ödülü) Çiftlikleri Düşük Bütçeyle Ayakta Tutmak projesiyle Zambiya’dan Mphatso Simbao’ya (18), Scientific American Innovator Award ödülü “Geri Dönüştürülmüş Filtreleri Kullanarak Köpük Atıklarıyla Savaşma” projesiyle Ashton Cofer (14), Luke Clay (14) ve Julia Bray’e (14) verildi.

“LEGO® Education Builder Award” “Geleceğin Akıllı Yara Bakımı” projesiyle ABD’li Anushka Naiknaware'e, Uzayla ilgili projelere verilen “Virgin Galactic Pioneer Award” ise “Roketleri Daha Verimli Hale Getirme” projesiyle Charlie Fenske'e (16) gitti.