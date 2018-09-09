“Türkiye'den HIV Hikayeleri” üç dilde yayınlandı

Hêvî LGBTİ Derneği, yaşanmış 13 hikâyeden oluşan “Türkiye’den HIV Hikayeleri” kitabını yayınladı. Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yayınlanan kitap, HIV hakkında önyargıları yıkmayı amaçlıyor.

Kaos GL'nin aktardığına göre, derneğin sitesinde yer alan tanıtım metninde HIV’le yaşayan kişileri hedef alan sistematik dışlama vurgulanıyor:

“HIV ile yaşamak bir 'hastalık' değil. HIV, bağışıklık sistemini etkileyen bir enfeksiyon ve HIV ile AIDS tablosu birbirinden apayrı şeyler. Fakat 90’lı yıllardan bugüne dek HIV pozitif ile yaşayanlara karşı yürütülen sistematik dışlama maalesef devam ediyor. “Türkiye’den HIV Hikâyeleri” kitabı, toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getiren 13 deneyimi aktararak bu alandaki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.”

Üç dilde yayınlandı

Hêvî LGBTİ Derneğinin kolektif çalışması olan kitap Müzeyyen Araç ve Ercan Aydın tarafından derlendi. Kapak resmi genç ressam Sadık Arı’ya ait olan kitap üç dilde yayımlandı. Kürtçe çevirisi Ferzan Şêr, İngilizce çevirisi ise Merve Elma tarafından yapıldı.

Kitapta yer alan deneyimlerin yedisi kendini heteroseksüel olarak tanımlayan kişilere, diğer altı deneyimden üçü Türkiyeli LGBTİ’lere, diğer üçü ise Mülteci LGBTİ’lere ait. Kitaptaki, “Kadınlardan Mektuplar” bölümündeki hikâyeler, derneğe yazılı olarak iletilen metinler. Bunlar dışındaki tüm hikâyeler, görüşmecilerle birebir yapılan röportajlardan derlendi.

"Damgalama ve korku kültürünün önüne geçmek"

“Türkiye’den HIV Hikâyeleri” kitabı, kuruluşundan itibaren HIV farkındalığını artırmayı hedefleyen Hêvî LGBTİ Derneği'nin, HIV ile yaşayan kişilerin toplumda yaşadığı sosyal izolasyonu gözler önüne sermek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaların bir ayağını oluşturuyor. Kitap, HIV ile yaşamak hakkında yaratılan damgalama ve korku kültürünün önüne geçmek adına atılmış bir adım. Bu çalışma, HIV ile yaşayan insanların yalnız olmadıklarının ve bu durumun hayatın sonu anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

“Türkiye’den HIV Hikâyeleri” kitabı HÊVÎ LGBTİ Derneğinden ve kargo yoluyla ücretsiz olarak edinilebilir.