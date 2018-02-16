Türkiye'den ABD'ye: YPG, Fırat'ın doğusuna çekilsin, askerlerimiz Mümbiç'te birlikte konuşlansın

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyaretindeki görüşmelere ilişkin ayrıntılar gelmeye başladı. Bir Türk yetkili, Ankara'nın, "Ankara'nın YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekilmesini, Menbic’de Türk ve Amerikan askerlerinin birlikte konuşlanmasını önerdiğini" söylediği aktarıldı.

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, ABD’nin bu öneriyi değerlendirdiğini aktardı.

Orta Doğu gezisi kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün (15 Şubat 2018) akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.

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Ardından Tillerson, bugün sabah Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü. Zeytin Dalı Harekâtı'na, OHAL'e, Münbiç konusuna değinen ikilinin görüşmesinin ardından Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabakata vardık" ifadesini kullandı. "Güvenlik kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Yeni bir mekanizma oluşturma kararı aldık" şeklinde konuştu.

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