Dışişleri Bakanı: ABD ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabakata vardık

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeden sonra, "ABD ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabakata vardık" ifadesini kullandı. "Güvenlik kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Yeni bir mekanizma oluşturma kararı aldık" şeklinde konuştu.

"YPG'nin Menbiç'ten çıkması lazım"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Menbiç konusunda verdiği sözü tutmadığını ifade ederek "Bizim endişelerimiz doğrudan bize yönelik oluşan tehditlerle ilgili yani YPG'nin bize saldırılarıyla ilgili. İnsanlarımız ölüyor. Bu çalışma grubu ve bu çerçevede atılacak somut adımlar önemli. 2016 yılında ABD'nin Türkiye'ye verilmiş sözleri vardı bu sözler tutulmadı. Bir keresinde YPG'lilerin Fırat'ın doğusunda gittiklerini anlatmak için bizden bir heyet çağrıldı daha sonra gördük ki gitmemiş. Münbiç yüzde 95 Arap şehriyse YPG'nin burda olması oranın hiçbir zaman istikrar sağlanmaz. Ama önce YPG'nin Münbiç'ten çıkması lazım" diye konuştu.

"OHAL tutuklamalarından endişeliyiz"

Çavuşoğlu'ndan sonra konuşan Tillerson da Suriye'de öncelikli konularının Menbiç olduğunu belirterek "Suriye'de bölünme olmadan çözüme ulaşmak istiyoruz. Öncelikle Menbiç konusunu ele alacağız. Menbiç'i müttefik kuvvetlerimizin kontrolünde istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de OHAL tutuklamalarından endişe edildiğini duyduklarını ifade eden Tillerson'a bakan Çavuşoğlu, "tutuklamaların OHAL ile ilgisi yok" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve ikili ilişkiler ele alınacak.



Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Tillerson'ın ziyaretini önemli ve faydalı buluyoruz. Türkiye ve ABD uzun yıllardır stratejik ortaklıkğını derinleştirerek sürdürmüştür. Bu ortaklık farklı alanlara genişletilmiştir ve sadece bölgemizde birçok ülke ve halk bu ortaklıktan faydalana gelmiştir."

"Geçmişte de kritik aşamalar oldu ama her zaman bu ortaklığı ön planda tutarak geçmişte bu kritik aşamaları birlikte geçtik. Dün akşam Cumhurbaşkanımızla beraber yaptığımız üçlü toplantıda taraflar düşüncelerini kaygılarını söylemiştir. Şimdi kritik bir aşamada, ya bu ilişkileri yoluna koyacaktır ya da daha da kötüye gidecekti."

"Elbette bunun için atılması gereken adımlar var. FETÖ, ABD'nin YPG'ye desteği, İlişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabakata vardık. Elbette kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz. Bugüne kadar verilen sözler oldu, tutulmayan sözler de oldu çözemediğimiz konular da oldu. Birlikte neler yapabiliriz bunları da konuştuk. Yeni bir mekanizma oluşturma kararı aldık."



"Örneğin FETÖ konusunda değerlendirmeleri kamuoyunda yapmak yerine bu mekanizma içerisinde yapmakta fayda var."



"Suriye konusunda somut adımlar atarak bu konuları aşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar topu taca atma değildir. Tam tersine anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacaktır. İnşallah ilk toplantı da mart ayının ortasından önce gerçekleşecek bu konuda da mutabakatımız var"

Tillerson: Suriye'de birlikte çalışmamız önemli

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, "Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli ve stratejiktir. Türkiye ile Suriye'de birlikte çalışmamız önemli.Suriye'de gerilimin artmamasına çalıyoruz. SDG'ye sağladımız desteğin sınırlı olacağını aktardık" dedi.

Tillerson: Öncelikle Menbiç konusunu ele alacağız

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Suriye'de bölünme olmadan çözüme ulaşmak istiyoruz. Öncelikle Menbiç konusunu ele alacağız. Kuzey Suriye'nin tamamı üzerinde çalışmaya devam ediyoruz " şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın konuşmasından satırbaşları:



"Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bana ayırdığı uzun süre için teşekkür etmek istiyorum. ABD ve Türkiye arasındaki ilişki gerçekten derin bir ilişki. Türkiye ve ABD birçok yerde beraber çalıştı. Türkiye'nin terörizmle karşılaştığı sorunları aşabilmesi için çok önemli sorunları olduğunu biliyoruz. Türkiye üç kıtanın ortasında bulunan çok önemli bir ülke. Bağımsız ve birleşmiş bir Suriye'nin kurulması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Suriye halkı için Cenevre sürecinin bir sonuç getirmesini ümit ediyoruz."

"Türk halkı 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak hepimize örnek oldu. Suriye'de gerilimin artmaması için çalışıyoruz. Her zaman Suriye Demokratik Güçlerine sağladığımız desteğin kısıtlı olacağını söyledik. Tabii ki Türk demokrasisini de desteklemeye devam edeceğiz."



"Türkiye'deki konsolosluklarımızdaki çalışanlarımızın tutukluluk durumuna yönelik endişelerimizi dile getirdik.

S 400 füze savunma sistemi

Rus askeri araçlarının alınması öncelikli olarak belirlediğimiz konulardan biri. Uzmanları bir araya getireceğiz. Bu koşulları değerlendireceğiz. Dünyanın her yerinde attığımız bir adım sadece Türkiye'ye yönelik değil. Bu bizim dostlarımızı ve müttefiklerimizi zarara uğratmak için aldığumuz bir karar değil bu Rusya'ya karşı bir karar. Ülkelere karşı endişelerimizi dile getiriyoruz, birçok ülke ilerlememe kararı alıyor. Her vaka kendi içerisinde özel. Burada tamamiyle kanuna uyacağız."