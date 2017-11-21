Türkiye’den 81 il fotoğrafları, Fransa’da sergileniyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) RİZELİ fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Fransa’da \'Gizem Dolu Anadolu: 81 il 81 Fotoğraf\' isimli sergi açtı.

Daha önce İsviçre\'nin Zürih ve Cenevre kentlerinde sergi açan Resul Çelik, bu kez Türkiye\'nin dört yanında çektiği fotoğrafları Fransa\'ya taşıdı. Fransa\'nın İsviçre sınırı yakınında Ain bölgesindeki Ferney- Voltaire ilçesindeki serginin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, Fransa Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar, İsviçre Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle ve Ferney- Voltaire Belediye Başkanı Daniel Raphoz ve davetliler katıldı. Fotoğraf Sanatçısı Çelik 11 yıllık çalışmasının ürünü olan ve 81 ilin tarihi yapıları ve doğa manzaralarını içeren 81 fotoğrafın yer aldığı sergi 10 Aralık’a kadar ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

Anadolu\'nun çeşitli bölgelerinden çekilen 81 fotoğrafın yer aldığı sergide, Çelik\'in objektifinden yansıyan kareler sergilendi. Sergilenen 81 fotoğrafla 81 ilin farklı özellikleri, saklı güzellikleri, doğal ve kültürel zenginlikleri anlatıldı.



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