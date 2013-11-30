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Yaşam

Türkiye'deki seks işçilerinden BM'ye prezervatif başvurusu

Resmi rakamlara göre, Türkiye’de 2013 yılının ilk 6 ayında 587 kişi HIV ile enfekte (bulaşma) oldu

30 Kasım 2013 11:37

Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz prezervatif dağıtma uygulamasına son vermesi üzerine, Türkiye'deki seks işçileri Birleşmiş Milletler'e başvurdu: Bizim bakanlık vermiyor, siz prezervatif verin.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, 1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesinde bazı seks işçileri ve sivil toplum kuruluşları (STK), Birleşmiş Milletler’e (BM) ilginç bir başvuruda bulundu. Başvuruyu, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği yaptı. Dernek başkanı Buse Kılıçkaya, Türkiye ’nin 2006’da global fondan 3.9 milyon dolar hibe aldığını, bu paranın bir kısmının ilgili derneklere paylaştırıldığını kaydetti. Kılıçkaya, “O dönemde çok sayıda prezervatif de geldi. Bunlar derneklere dağıtıldı. O dönemde özellikle HIV bulaşma ihtimali olan seks işçileri çok rahatladı” dedi

 

BM: Karşılayamayız

 

Ancak artık Sağlık Bakanlığı kurumlarının ücretsiz prezervatif dağıtmadığını, bu nedenle başta seks işçileri olmak üzere pek çok kesimin hastalık riskinin arttığını savunan Kılıçkaya, sorunun çözümü için BM’ye başvurduklarını açıkladı. BM’den ücretsiz prezervatif vermelerini istediklerini kaydeden Kılıçkaya, “Ancak BM böyle bir çalışmaları olmadığı için talebimizi karşılayamadı” bilgisini verdi.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, aile hekimliklerine ücretsiz prezervatif gönderildiği, isteyen vatandaşların oradan alabileceklerini söylüyor. Bakanlık yetkilileri, isteyen derneklerin yine Halk Sağlığı Müdürlükleri’nden tutanak karşılığı toplu alım da yapabileceklerini belirttiler.

Kırmızı Şemsiye Derneği Başkanı Kemal Ördek ise, bakanlığın yaklaşımının sorunu çözmediğini, seks işçilerinin sağlık kurumlarında zaman zaman kötü muamele ile karşılaştığını söyledi. Ördek, “Üç kere Halk Sağlığı Kurumu’na başvurduk, görüşemedik. Bizi muhatap almak istemiyorlar. Başvurularımıza, ‘Biz sizinle görüşürsek ya da prezervatif dağıtırsak fuhuşu meşrulaştırmış oluruz’ demek istiyorlar. Bu seks işçilerini ölüme terk etmek demek” dedi.

 

Saatte 50 kadın AIDS oluyor

 

Resmi rakamlara göre, Türkiye’de 2013 yılının ilk 6 ayında 587 kişi HIV ile enfekte (bulaşma) oldu. Resmi rakamların dışında Türkiye’de toplamda 20 bin kişinin HIV ile yaşadığının tahmin edildiğini söyleyen BM UNAIDS Türkiye Sorumlusu Ela Aktürkoğlu, dünyada her saat 50 yeni genç kadının HIV ile enfekte olduğunu belirtti.

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