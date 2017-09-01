Türkiye'deki gözaltılara Alman siyasetçilerden sert tepki

Almanya'daki siyasetçiler, Türkiye'de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Erdoğan bir devlet başkanı değil, aksine bir rehineci" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında "Bulunduğu makamın onurunu ayaklar altına alıyor" diyen Özdemir "Durum, şu aralar kimseye Türkiye’de güvende olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyemeyecek kadar ciddi" ifadelerini kullandı.

Merkel: Türkiye'deki tutuklamalar sonrası ilişkiler gözden geçirilmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'nın Nürnberg kentinde bir araya gelen iş dünyası temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada Türkiye Almanya ilişkilerine değindi.



Merkel, “Biz kararlı hareket etmeliyiz. Son olaylar bağlamında, muhtemelen ilişkilerimiz gözden geçirilmeli" dedi.



Reuters’in haberine göre Merkel, halihazırda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliğiyle ilgili görüşmeleri sürdürmenin kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

Dağdelen de Erdoğan'a 'rehineci' dedi

Sol Parti'den de son gözaltılarla ilgili Alman hükümetine ağır eleştiriler geldi. Sol Parti’nin Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Sevim Dağdelen, Berlin'de yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Ankara'ya yönelik politikalarıyla vatandaşın güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

Dağdelen, "Bu tehlikeli durum karşısında Dışişleri Bakanlığı’nın derhal Türkiye’ye yönelik resmi bir seyahat uyarısı yayımlaması" gerektiğini ifade etti. Dağdelen, "Federal hükümetin tereddütleri rehineci Erdoğan’ı geçmişte etkilemedi, gelecekte de etkilemeyecek" diye konuştu.

Seibert: Hukuk devleti ilkelerine tam riayet bekliyoruz

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert ise gazeteci Deniz Yücel’in 13 günlük gözaltı süresi dâhil toplamda 200 gündür tutuklu olması vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Seibert, "Türkiye’den, makul olmayan nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarını serbest bırakmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yargılama sürecinin hukuk devleti ilkelerine uygun olması gerektiğini kaydeden Seibert, konsolosluk ilişkileri konusunda da Viyana Sözleşmesi'ne tam riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Alman hükümeti sözcüsü, hem hukuk devleti ilkelerinin hem de Viyana Sözleşmesi’nin, gözaltına alınan Alman vatandaşları hakkındaki bilgilerin sürüncemede bırakılmamasını ve tutuklulara konsolosluk hizmeti verilmesinin engellenmemesini öngördüğünü de sözlerine ekledi.

Bild: Gözaltına alınanlar evli bir çift

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 Ağustos Perşembe günü Antalya Havalimanı’nda iki Alman vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada gözaltıların siyasi suçlamalara dayandığı bildirildi. Bakanlık gözaltına alınan kişilerin kimlik ve cinsiyetine yönelik herhangi bir açıklama yapmadı ancak her iki kişinin de sadece Alman vatandaşlığının bulunduğu bildirildi.

Bild gazetesi ise Türk diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, söz konusu iki kişinin evli bir çift olduğunu ve Türkiye’ye giriş yaparken gözaltına alındıklarını yazdı.

55 Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu

Son gözaltılarla birlikte Türkiye'de 12'si siyasi sebeplerden ötürü olmak üzere 55 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Bunlar arasında Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile çevirmen Meşale Tolu da var.