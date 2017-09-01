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Gözaltına alınan 2 Alman vatandaşına 'FETÖ' suçlaması

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen K.A. ve S.A.'nın 'FETÖ'den gözaltına alındığı ileri sürüldü

01 Eylül 2017 19:09

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alman vatandaşı K.A. ve S.A., dün Almanya'dan tatil için geldikleri Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A., sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA’nın haberine göre; Türk asıllı oldukları açıklanan K.A. ve S.A.'nın FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu, bu nedenle gözaltına alındığı ileri sürüldü. Habere göre, K.A. ve S.A.'nın gözaltına alındığı Almanya Dışişleri Bakanlığı'na da bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise 2 vatandaşının perşembe günü Türkiye'de gözaltına alındığını, gözaltıların siyasi suçlamalara dayandığını duyurmuştu. Bakanlık sözcüsü, gözaltı işleminin resmi olmayan kaynaklarca İzmir'deki Alman Konsolosluğu'na bildirildiğini ve konsolosluğun irtibat kurması üzerine Antalya'daki havalimanı polisince teyit edildiğini açıklamıştı.

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